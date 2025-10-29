close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton looking grateful in blue Ferrari kit at Italian GP

ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una DECISIONE sul FUTURO di Lewis Hamilton!

ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una DECISIONE sul FUTURO di Lewis Hamilton!

Gianluca Cosentino
Hamilton looking grateful in blue Ferrari kit at Italian GP

Ferrari avrebbe preso una posizione riguardo al futuro di Lewis Hamilton oltre la durata del suo contratto a Maranello.

Secondo quanto riportato da ESPN, in casa Scuderia non sarebbero convinti delle prestazioni del sette volte campione del mondo e la situazione attuale riflette il disastro che è stata la stagione 2025.

Questo è quanto riportato: "Per quanto riguarda Hamilton, diverse figure importanti del paddock hanno suggerito a ESPN che, viste le sue prestazioni, al sette volte campione del mondo non verrà offerto un nuovo contratto quando quello attuale scadrà alla fine del 2026.

"Sembra una previsione prematura, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato tra il pilota britannico e la scuderia italiana quest’anno, anche se il suo ritmo assoluto rispetto a Leclerc non è stato così negativo come alcuni critici hanno suggerito", hanno sottolineato.

Correlato: SCANDALO: Smascherata l'INGIUSTIZIA contro Lewis Hamilton a causa di Charles Leclerc

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari prenderà una decisione sul contratto; Perdere un record a favore di Verstappen
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari prenderà una decisione sul contratto; Perdere un record a favore di Verstappen

  • 15 minuti fa
Quanto guadagna Charles Leclerc alla Ferrari?
Ferrari

Quanto guadagna Charles Leclerc alla Ferrari?

  • 1 ora fa
Mercedes prepara la PUNIZIONE per Kimi Antonelli in Brasile
Mercedes

Mercedes prepara la PUNIZIONE per Kimi Antonelli in Brasile

  • 2 ore fa
SCANDALO: La Ferrari riconosce il BENEFICIO FIA in Messico
Ferrari

SCANDALO: La Ferrari riconosce il BENEFICIO FIA in Messico

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli fa arrabbiare George Russell dopo il GP del Messico
Mercedes

Kimi Antonelli fa arrabbiare George Russell dopo il GP del Messico

  • Oggi 17:57
Hamilton rischia di perdere un record IMPORTANTE a favore di Verstappen
Formula 1

Hamilton rischia di perdere un record IMPORTANTE a favore di Verstappen

  • Oggi 17:00
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

  • 26 ottobre
 Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

  • 26 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play