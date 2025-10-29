ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una DECISIONE sul FUTURO di Lewis Hamilton!

Ferrari avrebbe preso una posizione riguardo al futuro di Lewis Hamilton oltre la durata del suo contratto a Maranello.

Secondo quanto riportato da ESPN, in casa Scuderia non sarebbero convinti delle prestazioni del sette volte campione del mondo e la situazione attuale riflette il disastro che è stata la stagione 2025.

Questo è quanto riportato: "Per quanto riguarda Hamilton, diverse figure importanti del paddock hanno suggerito a ESPN che, viste le sue prestazioni, al sette volte campione del mondo non verrà offerto un nuovo contratto quando quello attuale scadrà alla fine del 2026.

"Sembra una previsione prematura, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato tra il pilota britannico e la scuderia italiana quest’anno, anche se il suo ritmo assoluto rispetto a Leclerc non è stato così negativo come alcuni critici hanno suggerito", hanno sottolineato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

