ALTRO INDIRETTO da Carlos Sainz alla Ferrari con la Williams

Carlos Sainz si è vantato del piccolo divario tra la sua Williams e la velocità che aveva con la Ferrari durante il Gran Premio del Messico 2024.

Guardando alla gara del 2025, il pilota madrileno ha delineato il suo piano per cercare di ottenere un buon risultato nonostante la penalità che si porta dietro dall'ultimo GP degli Stati Uniti.

"E sì, pensandoci bene, con più calma, a due decimi dalla mia pole position dell'anno scorso con la Williams, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e dobbiamo continuare così, perché sto migliorando sempre di più con questa macchina.

"Non sono molto contento, a dire il vero, di oggi. Sono sceso in pista per cercare di massimizzare questa qualifica, sapendo che quei cinque posti domani ci avrebbero fatto retrocedere, e dovevamo cercare di conquistare ogni posizione possibile.

"Abbiamo ottenuto un bonus extra battendo Piastri, alla fine, con un ottimo giro. Il passo gara è buono, ma è anche vero che è molto serrato, e farò quello che mi permetterà il raffreddamento della vettura.

"Alla fine, il raffreddamento è fondamentale qui. Se la macchina mi permette di attaccare e rimontare, cercherò di attaccare e rimontare. Se i freni e il motore non me lo permettono, non potrò fare molto, ma vedremo cosa succede", ha detto a DAZN.

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP del Messico?

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia e di essere ancora un serio contendente al titolo, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, il che ha riacceso la lotta per il campionato.

La domenica al Circuito delle Americhe è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo un incidente causato da Carlos Sainz, che si è ritirato.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata altalenante: nonostante Alonso sia riuscito a conquistare un punto miracoloso, Sainz ha visto la sua striscia di punti e buoni risultati interrompersi dopo il ritiro a causa di una collisione con Kimi Antonelli.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, è stata molto positiva, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc terzo, il loro miglior risultato stagionale in coppia. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.

1. Oscar Piastri 346 punti

2. Lando Norris 332 punti

3. Max Verstappen 306 punti

4. George Russell 252 punti

5. Charles Leclerc 192 punti

6. Lewis Hamilton 142 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 89 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Nico Hülkenberg 41 punti

10. Isack Hadjar 39 punti

11. Carlos Sainz 38 punti

12. Fernando Alonso 37 punti

13. Lance Stroll 32 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Yuki Tsunoda 28 punti

17. Pierre Gasly 20 punti

18. Oliver Bearman 20 punti

19. Gabriele Bortoleto 18 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

