Lewis Hamilton ha lanciato un'amenaza a Lando Norris per la vittoria nel prossimo Gran Premio del Messico.

Parlando alla F1 dopo aver completato la classifica all'Autodromo Hermanos Rodríguez, il vostro campione del mondo ogni volta ha fatto i suoi aerei con la terza posizione di salita.

"Non ho niente da perdere, ma lui (Lando Norris) sì. (¡Risas!) ¡Definitivamente il piano correr duro! È la prima volta che sono con Leclerc tra i tre primi, il team lo vede davvero.

"È un onore per me essere qui con Charles e Lando, questi tanti hanno fatto molto velocemente questo anno", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

