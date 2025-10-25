close global

Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris are cropped together in an image

Hamilton insegue la McLaren; Leclerc conquista P4 nelle FP3 del GP del Messico

Hamilton insegue la McLaren; Leclerc conquista P4 nelle FP3 del GP del Messico

Gianluca Cosentino

Gianluca Cosentino
Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris are cropped together in an image

Lewis Hamilton ha mantenuto la Ferrari tra le vetture più veloci, mentre Fernando Alonso ha avuto una sessione deludente nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro, battendo il sette volte campione del mondo di 0,345 secondi. Dietro di lui c'era George Russell, seguito da Charles Leclerc e Oscar Piastri.

A completare la top 10 c'erano Max Verstappen, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz ha concluso 15°, mentre Fernando Alonso è arrivato ultimo a causa di problemi alla vettura che gli hanno impedito di uscire per provare le gomme morbide, subito dietro a Franco Colapinto.

GP del Messico 2025: FP3

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Lewis Hamilton
3George Russell
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Isack Hadjaro
9Yuki Tsunoda
10Gabriel Bortoleto
11Liam Lawson
12Esteban Ocon
13Lance Stroll
14Nico Hulkenberg
15Carlos Sainz
16Alexander Albon
17Oliver Bearman
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Fernando Alons

Correlato: Orari e canali TV in diretta per il GP del Messico

Cosa è successo nelle FP1 e FP2 del GP del Messico?

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno brillato, chiudendo tra i primi 10 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Max Verstappen ha fatto segnare il giro più veloce con un tempo di 1:17.392 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,153 secondi. Dietro di loro Kimi Antonelli, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Gli altri primi dieci erano George Russell, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto, battendo nuovamente Pierre Gasly in una sessione ufficiale. Oscar Piastri, leader del campionato mondiale, ha chiuso fuori dalla top 10, al 12° posto.

GP del Messico 2025: FP2

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Charles Leclerc
3Kimi Antonelli
4Lando Norris
5Lewis Hamilton
6George Russell
7Yuki Tsunoda
8Fernando Alonso
9Carlos Sainz
10Lance Stroll
11Liam Lawson
12Oscar Piastri
13Esteban Ocon
14Isack Hadjar
15Gabriel Bortoleto
16Nico Hulkenberg
17Oliver Bearman
18Franco Colapinto
19Alexander Albon
20Pierre Gasly

Patricio O'Ward è stato uno dei migliori debuttanti nelle FP1 del Gran Premio del Messico. Nel frattempo, Franco Colapinto ha brillato nella Top 10.

Il messicano, alla guida della McLaren di Lando Norris, ha concluso al 13° posto, il secondo miglior debuttante delle prime prove libere. Arvin Lindbald, alla guida della Red Bull di Max Verstappen, ha concluso al sesto posto, classificandosi come il miglior rookie.

Il giro più veloce delle FP1 è stato realizzato da Charles Leclerc con un tempo di 1:18.380, seguito da Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Gli altri 10 piloti della top 10 erano Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Alexander Albon.

GP del Messico 2025: FP1

Posizione Pilota
1Charles Leclerc
2Kimi Antonelli
3Nico Hulkenberg
4Oscar Piastri
5Gabriel Bortoleto
6Arvin Lindvlad
7Esteban Ocon
8Yuki Tsunoda
9Franco Colapinto
10Alexander Albon
11Isack Hadjar
12Fernando Alonso
13Patricio O'Ward
14Frederik Vesti
15Paul Aaron
16Ryo Hirakawa
17Ayum Iwasa
18Luke Browning
19Jak Crawford
20Antonio Fuocco

