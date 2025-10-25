Hamilton insegue la McLaren; Leclerc conquista P4 nelle FP3 del GP del Messico
Lewis Hamilton ha mantenuto la Ferrari tra le vetture più veloci, mentre Fernando Alonso ha avuto una sessione deludente nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Lando Norris ha ottenuto il miglior giro, battendo il sette volte campione del mondo di 0,345 secondi. Dietro di lui c'era George Russell, seguito da Charles Leclerc e Oscar Piastri.
A completare la top 10 c'erano Max Verstappen, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz ha concluso 15°, mentre Fernando Alonso è arrivato ultimo a causa di problemi alla vettura che gli hanno impedito di uscire per provare le gomme morbide, subito dietro a Franco Colapinto.
GP del Messico 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Lewis Hamilton
|3
|George Russell
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oscar Piastri
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Isack Hadjaro
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Gabriel Bortoleto
|11
|Liam Lawson
|12
|Esteban Ocon
|13
|Lance Stroll
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Carlos Sainz
|16
|Alexander Albon
|17
|Oliver Bearman
|18
|Pierre Gasly
|19
|Franco Colapinto
|20
|Fernando Alons
Cosa è successo nelle FP1 e FP2 del GP del Messico?
Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno brillato, chiudendo tra i primi 10 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Max Verstappen ha fatto segnare il giro più veloce con un tempo di 1:17.392 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,153 secondi. Dietro di loro Kimi Antonelli, Lando Norris e Lewis Hamilton.
Gli altri primi dieci erano George Russell, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Franco Colapinto ha concluso al 18° posto, battendo nuovamente Pierre Gasly in una sessione ufficiale. Oscar Piastri, leader del campionato mondiale, ha chiuso fuori dalla top 10, al 12° posto.
GP del Messico 2025: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Charles Leclerc
|3
|Kimi Antonelli
|4
|Lando Norris
|5
|Lewis Hamilton
|6
|George Russell
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Fernando Alonso
|9
|Carlos Sainz
|10
|Lance Stroll
|11
|Liam Lawson
|12
|Oscar Piastri
|13
|Esteban Ocon
|14
|Isack Hadjar
|15
|Gabriel Bortoleto
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Oliver Bearman
|18
|Franco Colapinto
|19
|Alexander Albon
|20
|Pierre Gasly
Patricio O'Ward è stato uno dei migliori debuttanti nelle FP1 del Gran Premio del Messico. Nel frattempo, Franco Colapinto ha brillato nella Top 10.
Il messicano, alla guida della McLaren di Lando Norris, ha concluso al 13° posto, il secondo miglior debuttante delle prime prove libere. Arvin Lindbald, alla guida della Red Bull di Max Verstappen, ha concluso al sesto posto, classificandosi come il miglior rookie.
Il giro più veloce delle FP1 è stato realizzato da Charles Leclerc con un tempo di 1:18.380, seguito da Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Gli altri 10 piloti della top 10 erano Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Alexander Albon.
GP del Messico 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Charles Leclerc
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Oscar Piastri
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|Arvin Lindvlad
|7
|Esteban Ocon
|8
|Yuki Tsunoda
|9
|Franco Colapinto
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Fernando Alonso
|13
|Patricio O'Ward
|14
|Frederik Vesti
|15
|Paul Aaron
|16
|Ryo Hirakawa
|17
|Ayum Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Antonio Fuocco
