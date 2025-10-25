Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio del Messico

Te presentiamo tutte le informazioni necessarie per seguire l’appuntamento di sabato al Gran Premio del Messico del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Il circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez nella Città del Messico ospiterà, il 25 ottobre, la sessione FP3 e i Q per la ventesima gara del calendario. Fernando Alonso punta a confermare il brillante livello di prestazioni dimostrato nelle ultime settimane, mentre Carlos Sainz cercherà di portare a casa un buon risultato per la Williams.

Franco Colapinto, infine, è determinato a superare le recenti difficoltà e a uscirne dalla parte bassa della classifica con la sua Alpine. Qui di seguito trovi tutte le informazioni utili relative agli orari e ai canali televisivi per i vari paesi, con particolare attenzione a quelli dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Orari GP del Messico: Sabato 25 ottobre

FP3

Spagna: 19:30 / DAZN

19:30 / DAZN Argentina: 14:30 / Star+

14:30 / Star+ Colombia: 12:30 / Star+

12:30 / Star+ Messico: 11:30 / Fox Sports

11:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 10:30 / ESPN

Qualifiche

Spagna: 23:00 / DAZN

23:00 / DAZN Argentina: 18:00 / Star+

18:00 / Star+ Colombia: 16:00 / Star+

16:00 / Star+ Messico: 15:00 / Fox Sports

15:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 14:00 / ESPN

Come sta andando il Campionato Costruttori prima del GP del Messico?

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha reso ancora più serrata la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Austin è stata un altro esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il posto dietro la McLaren.

Al Circuit of the Americas, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, con Verstappen che ha dominato completamente la gara e pochi cambi di posizione in testa alla griglia.

Il secondo posto della Mercedes era a rischio, con Russell sceso al sesto posto in gara e Antonelli non è riuscito a segnare punti a causa di Carlos Sainz. La Ferrari, d'altra parte, ha disputato la sua miglior gara della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso quarto, il suo punteggio più alto della stagione.

1. McLaren 678 punti

2. Mercedes 341 punti

3. Ferrari 334 punti

4. Red Bull Racing 331 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

6. Kick Sauber 59 punti

9. Haas 48 punti

10. Alpine 20 punti

