VIDEO: Fernando Alonso PRENDE IN GIRO Lewis Hamilton in Messico
VIDEO: Fernando Alonso PRENDE IN GIRO Lewis Hamilton in Messico
Fernando Alonso ha preso in giro Lewis Hamilton durante le prove del Gran Premio del Messico.
Il pilota dell'Aston Martin si è sentito ostacolato dal sette volte campione del mondo, al quale ha fatto seguito una serie di applausi sarcastici. Anzi, ha quasi tamponato la Ferrari dopo aver lasciato andare il volante.
Immagini del momento tra i due piloti all'Autódromo Hermanos Rodríguez sono diventate rapidamente virali sui social media e si sono diffuse in tutto il mondo.
Ricordiamo che il rapporto tra Alonso e Hamilton risale a molti anni fa, con decine di scambi e attacchi tra i due campioni nel corso delle loro carriere.
Correlato: Lewis Hamilton SCUOTE McLaren e Red Bull!
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre