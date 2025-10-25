VIDEO: Fernando Alonso PRENDE IN GIRO Lewis Hamilton in Messico

Fernando Alonso ha preso in giro Lewis Hamilton durante le prove del Gran Premio del Messico.

Il pilota dell'Aston Martin si è sentito ostacolato dal sette volte campione del mondo, al quale ha fatto seguito una serie di applausi sarcastici. Anzi, ha quasi tamponato la Ferrari dopo aver lasciato andare il volante.

Immagini del momento tra i due piloti all'Autódromo Hermanos Rodríguez sono diventate rapidamente virali sui social media e si sono diffuse in tutto il mondo.

Ricordiamo che il rapporto tra Alonso e Hamilton risale a molti anni fa, con decine di scambi e attacchi tra i due campioni nel corso delle loro carriere.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

