Lewis Hamilton SCUOTE McLaren e Red Bull!

Lewis Hamilton ha lasciato un messaggio che dovrebbe far tremare McLaren e Ferrari per il resto della stagione 2025 di Formula 1.

Parole alla stampa presente a Città del Messico, il sette volte campione del mondo ha dichiarato quanto segue dopo le FP2 del GP del Messico: "Sono sorpreso di quanto siamo vicini, considerando quanto fosse difficile guidare.

"La macchina scivolava molto, quindi il bilanciamento è molto aperto. Ho molto lavoro da fare stasera per cercare di trovare un bilanciamento più efficiente", ha detto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

