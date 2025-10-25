Charles Leclerc CONTRADDICE Lewis Hamilton per il GP del Messico

Charles Leclerc ha negato che la Ferrari possa sognare di sfidare gli attuali leader della Formula 1, contrariamente a quanto affermato da Lewis Hamilton dopo le prove libere di venerdì.

All'inizio del weekend del Gran Premio del Messico, il pilota monegasco ha analizzato le prestazioni e il potenziale della Scuderia in un commento pubblicato dal sito ufficiale della F1.

"Con il livello di carburante alto, eravamo forse un po' meglio della Red Bull, ma la McLaren era di gran lunga in un campionato diverso. Non so esattamente cosa stesse succedendo. Spero che avessero poco carburante, ma non lo so.

"Sembravano molto forti." Per ora non sembra realistico che dovremo lottare con loro in gara, ma cercheremo di apportare modifiche per avvicinarci a loro", ha commentato Charles.

Quali sono state le parole di Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton ha lasciato un messaggio che dovrebbe far tremare McLaren e Ferrari per il resto della stagione 2025 di Formula 1.

Parole alla stampa presente a Città del Messico, il sette volte campione del mondo ha dichiarato quanto segue dopo le FP2 del GP del Messico: "Sono sorpreso di quanto siamo vicini, considerando quanto fosse difficile guidare.

"La macchina scivolava molto, quindi il bilanciamento è molto aperto. Ho molto lavoro da fare stasera per cercare di trovare un bilanciamento più efficiente", ha detto.

