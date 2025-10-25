Charles Leclerc CONTRADDICE Lewis Hamilton per il GP del Messico
Charles Leclerc CONTRADDICE Lewis Hamilton per il GP del Messico
Charles Leclerc ha negato che la Ferrari possa sognare di sfidare gli attuali leader della Formula 1, contrariamente a quanto affermato da Lewis Hamilton dopo le prove libere di venerdì.
All'inizio del weekend del Gran Premio del Messico, il pilota monegasco ha analizzato le prestazioni e il potenziale della Scuderia in un commento pubblicato dal sito ufficiale della F1.
"Con il livello di carburante alto, eravamo forse un po' meglio della Red Bull, ma la McLaren era di gran lunga in un campionato diverso. Non so esattamente cosa stesse succedendo. Spero che avessero poco carburante, ma non lo so.
"Sembravano molto forti." Per ora non sembra realistico che dovremo lottare con loro in gara, ma cercheremo di apportare modifiche per avvicinarci a loro", ha commentato Charles.
Correlato: Leclerc e Antonelli in testa alle FP1 del GP del Messico
Quali sono state le parole di Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton ha lasciato un messaggio che dovrebbe far tremare McLaren e Ferrari per il resto della stagione 2025 di Formula 1.
Parole alla stampa presente a Città del Messico, il sette volte campione del mondo ha dichiarato quanto segue dopo le FP2 del GP del Messico: "Sono sorpreso di quanto siamo vicini, considerando quanto fosse difficile guidare.
"La macchina scivolava molto, quindi il bilanciamento è molto aperto. Ho molto lavoro da fare stasera per cercare di trovare un bilanciamento più efficiente", ha detto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre