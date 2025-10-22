TRAGEDIA F1: la storia dei fratelli Rodriguez in pista

Il Gran Premio del Messico si terrà questa domenica all’Autodromo Hermanos Rodríguez, un circuito che rende omaggio ai fratelli Pedro e Ricardo Rodríguez, entrambi scomparsi troppo presto durante le competizioni.

In vista del weekend, si rievoca la storia emozionante di questi due piloti, il cui contributo ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’automobilismo. Il Messico ha partecipato al Campionato Mondiale di Formula 1 sin dalla sua nascita nel 1950, anche se solo sei piloti hanno potuto rappresentare la nazione.

Negli anni dal 1981 al 2011 e nuovamente nel 2024, i messicani hanno lottato in assenza di un vero eroe locale, fino alla conferma del ritorno di Sergio Pérez, che debutterà con la scuderia Cadillac, consolidandosi come il pilota messicano di maggior successo grazie a sei vittorie e tre pole position.

Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

I fratelli Rodríguez

Ricardo Rodríguez

Solo undici anni dopo l’inaugurazione del Campionato Mondiale di Formula 1, nel 1961, apparve in griglia il primo pilota messicano: Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega. Dotato di un talento straordinario, debuttò precocemente al massimo livello. Nel 1960, a soli 18 anni e 133 giorni, si classificò al secondo posto nelle 24 Ore di Le Mans, divenendo il pilota più giovane a salire sul podio in quella classica prova di resistenza. L’anno seguente fece il suo ingresso in Formula 1; rappresentando la Ferrari al Gran Premio d’Italia, si affermò come il pilota più giovane ad indossare la divisa italiana, qualificandosi in un impressionante secondo posto. Purtroppo, un guasto alla pompa del carburante durante la gara gli impedì di conquistare la vittoria o un ulteriore gradino sul podio.

Ricardo Rodríguez (sinistra) e Phill Hill (destra), 1962

Durante il 1962, Ricardo rimase ingaggiato dalla Ferrari, pur essendo spesso destinato al ruolo di pilota di prova a causa della sua giovane età e inesperienza. Ogni qualvolta gli veniva data l’opportunità di correre, dimostrava il suo valore: si piazzò secondo al Gran Premio di Pau, quarto in Belgio e sesto in Germania, confermando le aspettative nonostante le difficoltà affrontate dal team. Molti lo vedevano destinato a diventare un futuro campione mondiale, ma il destino aveva in serbo altri piani. Dopo che la Ferrari scelse di non partecipare al Gran Premio messicano non ufficiale del 1962, Ricardo passò al team Rob Walker per guidare una Lotus 24. Durante una sessione di prove la sospensione posteriore cedette e, nella famigerata curva di Peraltada, il veicolo si schiantò contro il muro, causando la sua tragica scomparsa e sconvolgendo l’intero Messico.

Ricardo con la Ferrari, 1992

Pedro Rodríguez

Il fratello di Ricardo, Pedro Rodríguez de la Vega, si affermò per decenni come il pilota messicano di Formula 1 di maggior successo. Anche lui brillò sin da giovane sulla scena internazionale, ottenendo notevoli trionfi nelle gare di endurance. Il suo debutto in Formula 1 era previsto per il Gran Premio del Messico del 1962, ma la devastante perdita di Ricardo ebbe un impatto così profondo che Pedro decise inizialmente di ritirarsi dalle piste per tornare a Città del Messico e gestire la propria attività nel settore automobilistico. Tuttavia, la passione per le corse fu troppo forte: meno di un anno dopo, a soli 23 anni, fece il suo ritorno vincendo al Daytona International Speedway e dimostrando il suo talento nel World Sportscar Championship. Tra il 1964 e il 1966 partecipò a diverse gare di Formula 1 con il North American Racing Team e la Lotus, sebbene tali esperienze non gli abbiano garantito il successo sperato.

L’anno seguente Pedro ebbe l’opportunità di mettersi in luce con la Cooper Car Company. Nel Gran Premio del Sud Africa, nella sua nona gara di Formula 1, ottenne una vittoria schiacciante che gli fece assicurare un contratto stabile con il team britannico. Tuttavia, la direzione preferì concentrarsi sul pilota di punta, Jochen Rindt, ponendo fine a quel periodo di continuità. Pedro poi lasciò la Cooper per unirsi a British Racing Motors (BRM) e, nonostante le tensioni interne, nel 1968 riuscì a ottenere tre podi alla guida della BRM P133. I suoi maggiori successi, però, arrivarono nel mondo delle monoposto di endurance, culminati con la vittoria nelle 24 Ore di Le Mans al volante della leggendaria Ford GT40.

Negli anni successivi, Pedro divise la sua carriera tra la Formula 1 e le competizioni di resistenza. Nel 1970 e 1971, correndo per Porsche, conquistò trionfi come le 24 Ore di Daytona, le 12 Ore di Sebring e i 1000 km di Monza, mentre in Formula 1 ottenne il suo ultimo successo al Gran Premio del Belgio del 1970, disputato sul temuto circuito di Spa-Francorchamps, ignaro che sarebbe stato il suo ultimo trionfo nella categoria.

Pedro durante il Gran Premio del Sud Africa, 1967

Pochi mesi dopo, il destino colpì nuovamente la famiglia Rodríguez de la Vega. L’11 luglio 1971, durante quello che sembrava inizialmente un’uscita ricreativa, Pedro salì al volante di una Ferrari 512M per partecipare a una gara di auto sportive al Norisring in Germania. Le circostanze esatte restano in parte oscure, ma ad un certo punto il veicolo perse il controllo, uscì dalla pista e finì avvolto dalle fiamme. Il pilota messicano, allora 31enne, venne estratto dall’auto in fiamme, ma le ferite riportate si rivelarono fatali.

Nove anni dopo la tragedia che aveva portato via Ricardo, il Messico si ritrovò nuovamente in lutto. In memoria dei fratelli caduti, il circuito della Città del Messico, che ospita annualmente la Formula 1, fu ribattezzato Autodromo Hermanos Rodríguez. Sebbene le loro carriere siano state interrotte prematuramente, l’eredità dei Rodríguez rimane indelebile nella storia dell’automobilismo.

Related image

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato