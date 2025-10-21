Sainz, Leclerc e tutti i punti di penalità in F1
Dopo 19 gare nel campionato di F1 2025, il titolo piloti resta ancora incerto. Nel weekend scorso, Max Verstappen ha trionfato in entrambe le corse del Gran Premio degli Stati Uniti, avvicinandosi al leader attuale, Oscar Piastri, con una differenza di soli 40 punti.
Il compagno di squadra di McLaren, Lando Norris, ora dista appena 14 punti dall’australiano e, con cinque gare ancora da disputare, la lotta per il titolo promette colpi di scena fino all’ultimo momento. Tuttavia, non mancano i dubbi sulla partecipazione di alcuni piloti nelle prossime gare: a Austin sia Carlos Sainz che Lance Stroll hanno accumulato punti penalità sulla loro superlicenza a seguito di vari incidenti.
Sainz è stato coinvolto in una collisione con Kimi Antonelli della Mercedes all’inizio della gara principale di domenica, evento che lo ha costretto al ritiro e attirato l’attenzione dei commissari. Di conseguenza, ha ricevuto una penalità che lo farà retrocedere di cinque posizioni nella griglia del prossimo Gran Premio del Messico, oltre a due punti sulla superlicenza. Nel frattempo, Lance Stroll ha totalizzato cinque punti dopo una manovra su Esteban Ocon durante la gara sprint – nessuno dei due ha concluso la prova e a Stroll è stata applicata una retrocessione di cinque posizioni per la gara principale.
I punti penalità in F1 hanno validità di 12 mesi: superando il limite di 12 punti in questo arco temporale, il pilota rischia la sospensione. Pur non essendo Sainz e Stroll immediatamente a rischio, sarà necessario prestare massima attenzione in futuro; attualmente, i piloti in situazioni critiche sono Verstappen e Ollie Bearman della Haas. Quest’ultimo, infatti, ha accumulato due ulteriori punti nel Gran Premio d’Italia, conseguenza di una collisione provocata con Sainz. Verstappen, invece, non ha registrato nuovi punti dalla gara spagnola, ma con nove punti alle spalle – di cui nessuno scadrà prima del 27 ottobre – basterebbero tre ulteriori per interrompere la sua partecipazione. Di seguito, un riepilogo dei punti penalità assegnati, con il motivo della sanzione e la data di scadenza.
Punti di penalità in F1
|Pilota
|Squadra
|Punti di Penalità
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Alex Albon
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Quando scadono i punti di sospensione dei piloti
Red Bull
Max Verstappen - Nove punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|27 ottobre 2024
|Gran Premio della Città del Messico
|Costringere Lando Norris ad abbandonare la pista
|2
|27 ottobre 2025
|1 novembre 2024
|Sprint del Gran Premio del Brasile
|Non rispettare il delta minimo durante il VSC
|1
|1 novembre 2025
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Eseguire un giro di riscaldamento a velocità eccessivamente bassa durante le qualifiche
|1
|1 dicembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Provocare una collisione con Oscar Piastri
|2
|8 dicembre 2025
|1 giugno 2025
|Gran Premio di Spagna
|Provocare una collisione con George Russell
|3
|1 giugno 2026
Yuki Tsunoda - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|15 giugno 2025
|Gran Premio del Canada
|Sorpassare sotto bandiera rossa
|2
|15 giugno 2026
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Provocare una collisione con Franco Colapinto
|2
|29 giugno 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|31 agosto 2025
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|Non ridurre la velocità in presenza di doppie gialle
|2
|31 agosto 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio dell'Ungheria
|Guida erratica nel difendere la sua posizione contro George Russell
|1
|3 agosto 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non mantenere la distanza di 10 lunghezze dietro il Safety Car
|1
|1 dicembre 2025
Kimi Antonelli - Cinque punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Provocare una collisione con Max Verstappen
|2
|29 giugno 2026
|31 agosto 2025
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|Provocare una collisione con Charles Leclerc
|2
|31 agosto 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Guida erratica
|1
|7 settembre 2026
Alpine
Pierre Gasly - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio dell'Ungheria
|Provocare una collisione con Carlos Sainz
|2
|3 agosto 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Costringere Oscar Piastri ad abbandonare la pista
|1
|29 giugno 2026
Jack Doohan - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|22 marzo 2025
|Sprint del Gran Premio di Cina
|Provocare una collisione con Gabriel Bortoleto
|2
|22 marzo 2026
|23 marzo 2025
|Gran Premio di Cina
|Costringere Isack Hadjar ad abbandonare la pista
|2
|23 marzo 2026
McLaren
Lando Norris - Tre punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non ridurre la velocità in presenza di doppie gialle
|3
|1 dicembre 2025
Oscar Piastri - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Provocare una collisione con Liam Lawson
|2
|2 novembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Provocare una collisione con Franco Colapinto
|2
|8 dicembre 2025
|6 luglio 2025
|Gran Premio della Gran Bretagna
|Frenata erratica sotto il Safety Car
|2
|6 luglio 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Zero punti
Lance Stroll - Cinque punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Provocare una collisione con Alex Albon
|2
|1 dicembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Provocare una collisione con Charles Leclerc
|1
|23 maggio 2026
|18 ottobre 2025
|Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti
|Provocare una collisione con Esteban Ocon
|1
|18 ottobre 2026
Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Costringere Lance Stroll ad abbandonare la pista
|1
|7 settembre 2026
Ollie Bearman - Dieci punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Collisione con Franco Colapinto
|2
|2 novembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Sorpassare in condizioni di bandiera rossa
|2
|23 maggio 2026
|5 luglio 2025
|Gran Premio della Gran Bretagna
|Non rispettare la bandiera rossa
|4
|5 luglio 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Provocare una collisione con Carlos Sainz
|2
|7 settembre 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Provocare una collisione con Valtteri Bottas
|2
|1 dicembre 2025
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Provocare una collisione con Lance Stroll
|1
|13 aprile 2026
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Provocare una collisione con Nico Hulkenberg
|2
|13 aprile 2026
|3 maggio 2025
|Gran Premio di Miami
|Provocare una collisione con Fernando Alonso
|1
|3 maggio 2026
Williams
Carlos Sainz - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Costringere un altro pilota ad abbandonare la pista
|2
|13 aprile 2026
|19 ottobre 2025
|Gran Premio degli Stati Uniti
|Provocare una collisione con Kimi Antonelli
|2
|19 ottobre 2026
Alex Albon - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti accumulati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Provocare una collisione con Kevin Magnussen
|2
|1 dicembre 2025
|21 settembre 2025
|Gran Premio dell'Azerbaijan
|Provocare una collisione con Franco Colapinto
|2
|21 settembre 2026
Sauber
Nico Hulkenberg - Zero punti
Gabriel Bortoleto - Zero punti
