Sainz, Leclerc e tutti i punti di penalità in F1

Dopo 19 gare nel campionato di F1 2025, il titolo piloti resta ancora incerto. Nel weekend scorso, Max Verstappen ha trionfato in entrambe le corse del Gran Premio degli Stati Uniti, avvicinandosi al leader attuale, Oscar Piastri, con una differenza di soli 40 punti.

Il compagno di squadra di McLaren, Lando Norris, ora dista appena 14 punti dall’australiano e, con cinque gare ancora da disputare, la lotta per il titolo promette colpi di scena fino all’ultimo momento. Tuttavia, non mancano i dubbi sulla partecipazione di alcuni piloti nelle prossime gare: a Austin sia Carlos Sainz che Lance Stroll hanno accumulato punti penalità sulla loro superlicenza a seguito di vari incidenti.

Sainz è stato coinvolto in una collisione con Kimi Antonelli della Mercedes all’inizio della gara principale di domenica, evento che lo ha costretto al ritiro e attirato l’attenzione dei commissari. Di conseguenza, ha ricevuto una penalità che lo farà retrocedere di cinque posizioni nella griglia del prossimo Gran Premio del Messico, oltre a due punti sulla superlicenza. Nel frattempo, Lance Stroll ha totalizzato cinque punti dopo una manovra su Esteban Ocon durante la gara sprint – nessuno dei due ha concluso la prova e a Stroll è stata applicata una retrocessione di cinque posizioni per la gara principale.

I punti penalità in F1 hanno validità di 12 mesi: superando il limite di 12 punti in questo arco temporale, il pilota rischia la sospensione. Pur non essendo Sainz e Stroll immediatamente a rischio, sarà necessario prestare massima attenzione in futuro; attualmente, i piloti in situazioni critiche sono Verstappen e Ollie Bearman della Haas. Quest’ultimo, infatti, ha accumulato due ulteriori punti nel Gran Premio d’Italia, conseguenza di una collisione provocata con Sainz. Verstappen, invece, non ha registrato nuovi punti dalla gara spagnola, ma con nove punti alle spalle – di cui nessuno scadrà prima del 27 ottobre – basterebbero tre ulteriori per interrompere la sua partecipazione. Di seguito, un riepilogo dei punti penalità assegnati, con il motivo della sanzione e la data di scadenza.

Pilota Squadra Punti di Penalità Ollie Bearman Haas 10 Max Verstappen Red Bull 9 Oscar Piastri McLaren 6 Liam Lawson Racing Bulls 6 Lance Stroll Aston Martin 5 Kimi Antonelli Mercedes 5 Carlos Sainz Williams 4 Alex Albon Williams 4 Yuki Tsunoda Red Bull 4 Jack Doohan Alpine 4 Lando Norris McLaren 3 Lewis Hamilton Ferrari 2 Pierre Gasly Alpine 2 Esteban Ocon Haas 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Franco Colapinto Alpine 1 George Russell Mercedes 1 Fernando Alonso Aston Martin 0 Isack Hadjar Racing Bulls 0 Gabriel Bortoleto Sauber 0 Nico Hulkenberg Sauber 0

Quando scadono i punti di sospensione dei piloti

Red Bull

Max Verstappen - Nove punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 27 ottobre 2024 Gran Premio della Città del Messico Costringere Lando Norris ad abbandonare la pista 2 27 ottobre 2025 1 novembre 2024 Sprint del Gran Premio del Brasile Non rispettare il delta minimo durante il VSC 1 1 novembre 2025 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Eseguire un giro di riscaldamento a velocità eccessivamente bassa durante le qualifiche 1 1 dicembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Provocare una collisione con Oscar Piastri 2 8 dicembre 2025 1 giugno 2025 Gran Premio di Spagna Provocare una collisione con George Russell 3 1 giugno 2026

Yuki Tsunoda - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 15 giugno 2025 Gran Premio del Canada Sorpassare sotto bandiera rossa 2 15 giugno 2026 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Provocare una collisione con Franco Colapinto 2 29 giugno 2026

Ferrari

Lewis Hamilton - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 31 agosto 2025 Gran Premio dei Paesi Bassi Non ridurre la velocità in presenza di doppie gialle 2 31 agosto 2026

Charles Leclerc - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio dell'Ungheria Guida erratica nel difendere la sua posizione contro George Russell 1 3 agosto 2026

Mercedes

George Russell - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non mantenere la distanza di 10 lunghezze dietro il Safety Car 1 1 dicembre 2025

Kimi Antonelli - Cinque punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Provocare una collisione con Max Verstappen 2 29 giugno 2026 31 agosto 2025 Gran Premio dei Paesi Bassi Provocare una collisione con Charles Leclerc 2 31 agosto 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Guida erratica 1 7 settembre 2026

Alpine

Pierre Gasly - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio dell'Ungheria Provocare una collisione con Carlos Sainz 2 3 agosto 2026

Franco Colapinto - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Costringere Oscar Piastri ad abbandonare la pista 1 29 giugno 2026

Jack Doohan - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 22 marzo 2025 Sprint del Gran Premio di Cina Provocare una collisione con Gabriel Bortoleto 2 22 marzo 2026 23 marzo 2025 Gran Premio di Cina Costringere Isack Hadjar ad abbandonare la pista 2 23 marzo 2026

McLaren

Lando Norris - Tre punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non ridurre la velocità in presenza di doppie gialle 3 1 dicembre 2025

Oscar Piastri - Sei punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Provocare una collisione con Liam Lawson 2 2 novembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Provocare una collisione con Franco Colapinto 2 8 dicembre 2025 6 luglio 2025 Gran Premio della Gran Bretagna Frenata erratica sotto il Safety Car 2 6 luglio 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - Zero punti

Lance Stroll - Cinque punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Provocare una collisione con Alex Albon 2 1 dicembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Provocare una collisione con Charles Leclerc 1 23 maggio 2026 18 ottobre 2025 Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti Provocare una collisione con Esteban Ocon 1 18 ottobre 2026

Haas

Esteban Ocon - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Costringere Lance Stroll ad abbandonare la pista 1 7 settembre 2026

Ollie Bearman - Dieci punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Collisione con Franco Colapinto 2 2 novembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Sorpassare in condizioni di bandiera rossa 2 23 maggio 2026 5 luglio 2025 Gran Premio della Gran Bretagna Non rispettare la bandiera rossa 4 5 luglio 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Provocare una collisione con Carlos Sainz 2 7 settembre 2026

Racing Bulls

Liam Lawson - Sei punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Provocare una collisione con Valtteri Bottas 2 1 dicembre 2025 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Provocare una collisione con Lance Stroll 1 13 aprile 2026 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Provocare una collisione con Nico Hulkenberg 2 13 aprile 2026 3 maggio 2025 Gran Premio di Miami Provocare una collisione con Fernando Alonso 1 3 maggio 2026

Williams

Carlos Sainz - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Costringere un altro pilota ad abbandonare la pista 2 13 aprile 2026 19 ottobre 2025 Gran Premio degli Stati Uniti Provocare una collisione con Kimi Antonelli 2 19 ottobre 2026

Alex Albon - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti accumulati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Provocare una collisione con Kevin Magnussen 2 1 dicembre 2025 21 settembre 2025 Gran Premio dell'Azerbaijan Provocare una collisione con Franco Colapinto 2 21 settembre 2026

Sauber

Nico Hulkenberg - Zero punti

Gabriel Bortoleto - Zero punti

