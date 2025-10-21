Hamilton rivela una strana ALLERGIA con cui deve fare i conti

Il leggendario pilota di F1 Lewis Hamilton ha superato numerosi ostacoli nella sua carriera e, entrando ora nella sua quinta decade, continua ad affrontare nuove sfide.

L’ultima, in modo inaspettato, riguarda un’allergia ai cavalli. Durante un’esperienza che ha definito "un momento davvero speciale", il campione britannico ha deciso di mettersi alla prova cavalcando per la prima volta, approfittando di un’occasione unica al Bridges Ranch, in Texas, per presentare la nuova collezione Rodeo del suo marchio Plus 44.

Hamilton era presente in Texas in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, disputato lo scorso fine settimana al Circuit of the Americas (COTA), dove si è piazzato quarto sia nella gara sprint che nella race principale. Il pilota ha scelto il momento per condividere numerose immagini della sua esperienza sui social, senza però rivelare nel dettaglio come abbia superato l’allergia – ipotizzando l’uso di una medicazione da banco, un limitato contatto con il cavallo o il potere del pensiero positivo.

Hamilton presenta la sua collezione ispirata allo stile cowboy

In un post su Instagram, Hamilton ha commentato: "La mia prima esperienza a cavallo, e sicuramente non sarà l’ultima. Le allergie mi avevano impedito di godere pienamente di questo momento, rendendolo ancor più speciale".

"Questa collezione [Plus 44] è senza dubbio la mia preferita e volevo renderle giustizia. Un grazie speciale a Bridges Ranch a Austin, Texas, per l’atmosfera incredibile, la natura mozzafiato e per Jack, il cavallo." Nel frattempo, il calendario del campione si riempie di impegni in vista del prossimo Gran Premio a Città del Messico.

