Leclerc e la Ferrari causano la MASSIMA FRUSTRAZIONE alla McLaren

Lando Norris ha trascorso quasi l'intero Gran Premio degli Stati Uniti impegnato in una lotta serrata per il secondo posto contro Charles Leclerc.

Il pilota della McLaren è stato più volte ammonito per aver superato i limiti della pista, trovandosi così sull'orlo del baratro durante la gara. Nonostante la capacità dimostrata superando la Ferrari, l'intervento del direttore di gara lo ha profondamente frustrato. Nel frattempo, Max Verstappen aveva conquistato la pole position al Circuito delle Americhe e, pur partendo dalla testa, Norris non è riuscito a guida nemmeno un giro, nemmeno dopo il pit stop.

Sfruttando il duello tra Leclerc e Norris, il pilota della Red Bull ha guadagnato un vantaggio considerevole, permettendo al monégasque di conquistare il secondo posto sin dall'inizio grazie a una migliore gestione degli pneumatici morbidi.

Norris, insistendo nel tentativo di oltrepassare il limite della pista in numerose occasioni, è stato penalizzato dopo il primo ammonimento accompagnato dalla bandiera a scacchi bianco e nero. Questo episodio, unito all'ammonimento ricevuto alla curva 13 durante la lotta fianco a fianco con Leclerc, ha comportato una perdita di tempo prezioso che ha compromesso la strategia di gara.

Le forti raffiche di vento hanno ulteriormente complicato il mantenimento della traiettoria ideale, soprattutto nella curva 19, dove le condizioni si sono rivelate particolarmente imprevedibili. Tali condizioni hanno reso ancora più arduo il compito dei piloti nel rispettare i limiti imposti, incidendo notevolmente sul ritmo e sugli sviluppi della gara.

Norris mostra il suo disappunto dopo l'ammonimento della FIA

Durante una conferenza stampa a Texas, Norris ha dichiarato con tono irritato: "Una delle mie ammonizioni mi è stata inflitta perché stavo spingendo al massimo".

Il pilota britannico ha aggiunto: "Ritengo che questa sia una delle regole più assurde in assoluto. Ci si incoraggia a combattere in pista, ma se lo facciamo troppo, veniamo penalizzati. Ho ricevuto l'ammonimento mentre cercavo di superare Charles dall'esterno, il che mi ha fatto perdere tempo prezioso e ha compromesso la mia strategia di gara".

