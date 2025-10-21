Hamilton rende orgogliosa la Ferrari durante il GP degli Stati Uniti

Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra Charles Leclerc hanno vissuto un fine settimana alquanto diverso al Gran Premio degli Stati Uniti, regalando ai tifosi della Ferrari un motivo di orgoglio.

La stagione 2025 non è stata facile per entrambi: la Scuderia ha faticato a estrarre il massimo dalla propria monoposto a causa di problematiche legate all'altezza della vettura e di strategie poco efficaci in ogni weekend di gare. Ferrari ha infatti deciso di sospendere gli aggiornamenti per quest'anno, concentrandosi interamente sulla vettura del 2026, scelta che li ha fatti rimanere indietro rispetto a rivali come la Red Bull, ancora impegnata a perfezionare il proprio assetto.

Il risultato ottenuto ad Austin ha segnato una svolta: Leclerc e Hamilton hanno concluso rispettivamente terzo e quarto, un fatto che ha sicuramente rilanciato la fiducia dei tifosi dopo la corsa.

Ferrari migliora al Gran Premio degli Stati Uniti.

Anche i media italiani hanno rivisto il loro giudizio sui due piloti. Solitamente, sia Hamilton che Leclerc e la Scuderia venivano valutati in maniera critica nelle schede pubblicate da La Gazzetta dello Sport dopo ogni Gran Premio, con voti piuttosto bassi – un sei a Singapore e un cinque a Baku nelle ultime gare.

Ad Austin la bilancia si è ribaltata a favore dei rossi: la Gazzetta ha assegnato un otto a Leclerc e sette e mezzo a Hamilton, elogiando entrambe le prestazioni laddove in passato regnavano le critiche. "Una gara di cui essere orgogliosi. Ha dimostrato ai tifosi della Ferrari che, nonostante le difficoltà, il rosso continua a lottare con i migliori, riuscendo a tenere a bada Norris per gran parte della corsa. Un'ottima prestazione in questi tempi", sottolineava il quotidiano.

Sul fronte Hamilton è stato aggiunto: "La strategia del suo compagno si è rivelata più favorevole, ma lui ha reagito con determinazione, mantenendo a distanza Piastri della McLaren e Russell della Mercedes. Una performance davvero coerente."

Il percorso del 1981, segnato dalle difficoltà di Pironi, contrasta nettamente con la stagione 2025 di Hamilton, dove il pilota inglese si è ritirato in sette delle 15 gare disputate, ottenendo appena nove punti e concludendo al 13° posto. Oltre alla notoria mancanza di affidabilità della Ferrari 126CK, il contesto era reso ancora più complesso dalla pressione esercitata dal compagno di squadra Gilles Villeneuve, autore di vittorie consecutive a Monaco e in Spagna.

