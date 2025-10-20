Leclerc METTE IN EVIDENZA la missione della Ferrari per il GP del Messico

Charles Leclerc ha condiviso le sue riflessioni dopo un fine settimana particolarmente positivo per la Ferrari al Gran Premio degli Stati Uniti.

Ancora una volta, il pilota monegasco si è confermato l’unico della Scuderia in grado di salire sul podio in questa stagione, confermando che, pur essendo le prestazioni complessive della squadra il risultato di uno sforzo condiviso, il suo contributo individuale ha fatto la differenza. I dati raccolti durante il weekend saranno fondamentali per analizzare il rendimento complessivo e pianificare ulteriori miglioramenti in vista della sfida successiva.

Dopo la gara di Austin, Leclerc ha sottolineato l’importanza di un’analisi accurata per prepararsi all’impresa che attende il team nella prossima tappa a Città del Messico. “Studieremo ogni dettaglio del nostro rendimento per comprendere appieno il quadro e replicare questo successo. Avere un podio in tasca è un incentivo importante e sono fiducioso nel potenziale complessivo della squadra”, ha dichiarato il pilota.

Come è terminato il Gran Premio degli Stati Uniti 2025?

