Lewis Hamilton ha smentito i rumor che collegano Christian Horner alla Ferrari, definendoli una vera distrazione.
Dopo l'addio precipitato dalla Red Bull a luglio e l'uscita ufficiale dal team a settembre, Horner è stato accostato a un potenziale ritorno in Formula 1 presso varie scuderie, tra cui l'italiana, recentemente menzionata. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il presidente della Ferrari, John Elkann, starebbe cercando di attirare Horner dopo la sua esperienza in Red Bull.
Il direttore attuale della scuderia, Fred Vasseur, ha firmato a luglio un'estensione contrattuale pluriennale, che gli consentirà di guidare la Ferrari in vista delle nuove regolamentazioni del 2026.
Hamilton reagisce ai rumor su Horner
Nonostante queste notizie, le speculazioni continuano a farsi largo. Durante la conferenza stampa ad Austin, il pilota è stato interrogato in merito ai commenti che avvicinano Horner alla squadra.
"Per noi queste voci rappresentano una vera distrazione; il team ha già ribadito il proprio impegno confermando Fred", ha dichiarato Hamilton. Il pilota ha aggiunto che Fred e tutto lo staff stanno lavorando intensamente per costruire un futuro solido per la squadra. Quando gli è stato chiesto se ci fosse un fondo di verità nelle voci o se potesse immaginare Horner in Ferrari, la sua risposta è stata chiara: "Non ho alcuna informazione in merito e non ho intenzione di alimentare queste speculazioni."
Anche il compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc, si è espresso sulla possibile sostituzione di Vasseur, denunciando l'impatto negativo che tali rumor esercitano sull'ambiente del team. "Queste notizie non sono ciò che vorremmo sentire", ha osservato Leclerc. "Siamo interamente concentrati sul nostro lavoro e, onestamente, non diamo peso a questi commenti. Preferisco ignorare le voci e dedicarmi al mio lavoro, così come fa tutto il team."
Il FORTE giudizio di Hamilton sul lavorare con Horner
