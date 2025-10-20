La profonda delusione di Leclerc durante il GP degli Stati Uniti
Charles Leclerc ha vissuto un momento a dir poco agrodolce dopo aver conquistato il podio per la Ferrari durante il Gran Premio degli Stati Uniti.
Nonostante la prestazione costante che lo ha reso l’unico pilota della Scuderia a salire sul gradino più alto in questa stagione, il monaguesco ha ammesso di non essere del tutto soddisfatto. La gara, contraddistinta da un inizio audace grazie alla scelta dei pneumatici morbidi, ha evidenziato sia le sue abilità che le sfide interne al team, in un contesto di forte pressione mediatico-sportiva e continuo impegno per migliorare.
Dopo il traguardo, Leclerc ha spiegato: "Sono felice, ma non posso nascondere una certa delusione. Avevo immaginato di conquistare il secondo posto, specialmente dopo una qualificazione impeccabile e una strategia iniziale audace. Penso di aver estratto il massimo dalla mia vettura in una gara davvero combattuta.
È stata una corsa divertente contro Lando, a cui ho fatto parecchia pressione, anche se alla fine lui è riuscito a superarmi." Le sue parole, cariche di analisi sincera e consapevolezza strategica, sottolineano la determinazione della Ferrari nel perseguire sempre il podio.
Come si è concluso il Gran Premio degli Stati Uniti 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Charles Leclerc
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Yuki Tsunoda
- 8. Nico Hülkenberg
- 9. Oliver Bearman
- 10. Fernando Alonso
- 11. Liam Lawson
- 12. Lance Stroll
- 13. Andrea Kimi Antonelli
- 14. Esteban Ocon
- 15. Alexander Albon
- 16. Isack Hadjar
- 17. Franco Colapinto
- 18. Gabriel Bortoleto
- 19. Pierre Gasly
- 20. Carlos Sainz
