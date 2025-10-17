close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela tutta la verità dietro il suo nome; Quanto dura il contratto con la Mercedes?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela tutta la verità dietro il suo nome; Quanto dura il contratto con la Mercedes?

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 16° ottobre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha confessato tutta la verità dietro il suo nome in una recente intervista. LEGGI DI PIÙ

Le sessioni di allenamento per la stagione 2025 di Formula 1 inizieranno venerdì 16 ottobre negli Stati Uniti. Sarà l'occasione per vedere in pista alcune delle novità introdotte per il Gran Premio, con piloti esperti e giovani promesse pronti a dare il massimo in un weekend ricco di emozioni. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Toto Wolff CONFRONTA l'italiano con Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

