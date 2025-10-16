Alonso e Sainz lanciano un'edizione speciale per il GP degli Stati Uniti

Carlos Sainz e Fernando Alonso sfileranno tute speciali per il Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà ad Austin.

I team di Formula 1 di McLaren, Williams e Aston Martin hanno presentato un design esclusivo per il weekend di gare in Texas, in vista del Gran Premio americano di questo domenica.

La Formula 1 arriva ad Austin, in Texas, e il Circuito delle Americhe sarà il palcoscenico del quarto sprint della stagione. Come ormai consuetudine, diversi team hanno puntato con decisione sul mercato statunitense.

In una suggestiva svelata notturna, McLaren, Williams e Aston Martin hanno mostrato le loro proposte originali, pronte a stupire gli appassionati in griglia.

Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari

Design esclusivi ad Austin

McLaren ha optato per un’immagine rinnovata in collaborazione con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che enfatizza il tradizionale argento della scuderia. Williams ha scelto invece una combinazione di diverse tonalità di blu, arricchita da dettagli in bianco, in omaggio alla mitica monoposto del 2002.

Nel frattempo, Aston Martin ha deciso di abbracciare la scienza, decorando la propria vettura con formule matematiche, mentre Racing Bulls aveva già presentato un design esclusivo in precedenza. Scopri di seguito le loro creazioni.

An icon returns. The 2002 spirit reborn.​



Introducing our livery for the 2025 United States Grand Prix. Celebrating our heritage and driving forward together 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/d2srpDX3VE — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) October 15, 2025

Look closer. See the Science with our #USGP livery. #Aramco pic.twitter.com/8UMrB8pdMi — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 15, 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato