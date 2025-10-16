Alonso e Sainz lanciano un'edizione speciale per il GP degli Stati Uniti
Carlos Sainz e Fernando Alonso sfileranno tute speciali per il Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà ad Austin.
I team di Formula 1 di McLaren, Williams e Aston Martin hanno presentato un design esclusivo per il weekend di gare in Texas, in vista del Gran Premio americano di questo domenica.
La Formula 1 arriva ad Austin, in Texas, e il Circuito delle Americhe sarà il palcoscenico del quarto sprint della stagione. Come ormai consuetudine, diversi team hanno puntato con decisione sul mercato statunitense.
In una suggestiva svelata notturna, McLaren, Williams e Aston Martin hanno mostrato le loro proposte originali, pronte a stupire gli appassionati in griglia.
Design esclusivi ad Austin
McLaren ha optato per un’immagine rinnovata in collaborazione con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che enfatizza il tradizionale argento della scuderia. Williams ha scelto invece una combinazione di diverse tonalità di blu, arricchita da dettagli in bianco, in omaggio alla mitica monoposto del 2002.
Nel frattempo, Aston Martin ha deciso di abbracciare la scienza, decorando la propria vettura con formule matematiche, mentre Racing Bulls aveva già presentato un design esclusivo in precedenza. Scopri di seguito le loro creazioni.
