Le ultime sull'ingaggio di Horner alla Ferrari

Dentro l'élite dell'automobilismo i rumor sono sempre dietro l'angolo, e l'ennesima voce riguarda l'ipotetico ingresso di Christian Horner in Ferrari.

Nonostante le numerose speculazioni, si è parlato anche di un possibile confronto tra Horner e John Elkann, presidente della casa di Maranello. In realtà, queste dicerie risultano del tutto infondate, anche se è intrigante ipotizzare quali dinamiche potrebbero attivarsi se Horner dovesse approdare nella Scuderia.

Il team italiano ha deciso di rimanere fedele al progetto affidato a Fred Vasseur, che ha recentemente rinnovato il suo contratto, rafforzando così la fiducia al suo interno. Dopo una stagione senza vittorie nel Gran Premio, Vasseur è chiamato a dimostrare di poter guidare la squadra verso nuovi successi.

Vasseur sotto pressione

La pressione sulla Scuderia Ferrari si fa sempre più intensa, soprattutto in una stagione che non ha ancora regalato soddisfazioni. Dal rinnovo del contratto di Vasseur, infatti, il team non è riuscito a scalare il podio, alimentando i timori di un possibile cambio di rotta e l'ipotesi di un ingresso di Horner.

Nel frattempo, l'attenzione è già rivolta alle sfide del prossimo anno: Charles Leclerc guarda oltre, già proiettato verso il 2026, mentre il pilota monegasco potrebbe valutare strade alternative se i risultati dovessero rimanere al di sotto delle aspettative. Le voci che circolano sull'ex capo della Red Bull evidenziano la notevole pressione e le alte aspettative che gravano su Ferrari, che deve costantemente migliorare le proprie performance e sfruttare appieno il potenziale del monoposto attuale.

Secondo Sky Italia, tuttavia, queste speculazioni non hanno alcun riscontro concreto: "Le nostre indagini dimostrano che tali voci sono completamente infondate e caratterizzate da numerosi errori. Non abbiamo alcuna evidenza di colloqui tra Horner e il presidente John Elkann, il quale ha ribadito la propria piena fiducia nel progetto guidato da Vasseur, garantendo continuità e stabilità all'interno della Scuderia Ferrari."

