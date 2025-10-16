Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dimostrato piena fiducia in George Russell, ma ha finito per attaccare Lewis Hamilton.

Il direttore tecnico austriaco ha spiegato durante l'Autosport Business Exchange a New York che il pilota britannico è stato spesso sottovalutato, soprattutto se paragonato all'ex pilota Mercedes Lewis Hamilton: "C'è stato molto clamore per l'addio di Lewis e l'arrivo di Kimi.

"Ma non ci siamo presi rischi perché avevamo George. George è stato sottovalutato per anni, forse a causa del suo carattere più riservato. Con un compagno di squadra come Lewis Hamilton, è naturale che l'attenzione dei media sia distorta.

"Se George avesse adottato lo stesso stile esuberante di Lewis, avrebbe potuto ricevere più attenzione, ma non è il suo stile", ha detto.

Correlato: Sostengono che Fernando Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Lewis Hamilton!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!