Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!
Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!
Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dimostrato piena fiducia in George Russell, ma ha finito per attaccare Lewis Hamilton.
Il direttore tecnico austriaco ha spiegato durante l'Autosport Business Exchange a New York che il pilota britannico è stato spesso sottovalutato, soprattutto se paragonato all'ex pilota Mercedes Lewis Hamilton: "C'è stato molto clamore per l'addio di Lewis e l'arrivo di Kimi.
"Ma non ci siamo presi rischi perché avevamo George. George è stato sottovalutato per anni, forse a causa del suo carattere più riservato. Con un compagno di squadra come Lewis Hamilton, è naturale che l'attenzione dei media sia distorta.
"Se George avesse adottato lo stesso stile esuberante di Lewis, avrebbe potuto ricevere più attenzione, ma non è il suo stile", ha detto.
Correlato: Sostengono che Fernando Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Lewis Hamilton!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Programmi TV e canali in diretta per il GP degli Stati Uniti
- 12 minuti fa
SCANDALO: ipotizzata cospirazione della FIA contro la Ferrari
- 1 ora fa
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
- 2 ore fa
Lewis Hamilton è ATTACCATO dalla Mercedes!
- 3 ore fa
La leggenda chiede un cambiamento storico in Ferrari per porre fine alla crisi
- Oggi 14:00
Andrea Kimi Antonelli SVELA tutta la verità dietro il suo nome
- Oggi 13:19
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- Ieri 18:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- Ieri 19:00
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre