Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

Lewis Hamilton ha descritto il suo compagno di Ferrari, Charles Leclerc, definendolo “big pimpin” in un video spiritoso pubblicato sul canale ufficiale YouTube della scuderia. Lo scherzo, intriso di umorismo e complicità, ha solleticato il buonumore dei tifosi, che apprezzano questi momenti di leggerezza sul box.

Durante il weekend di gara a Monza, Hamilton e Leclerc sono stati protagonisti di un servizio dietro le quinte, girato accanto alla leggendaria scuderia che, in passato, ha visto Niki Lauda trionfare in un campionato, rievocando così la storia e la tradizione di Ferrari.

I due piloti hanno preso parte a una sessione fotografica ispirata agli anni ’70, il cui backstage è stato recentemente reso pubblico sul canale YouTube di Ferrari. Il video offre uno sguardo esclusivo sul processo creativo che ha coniugato un’atmosfera retrò con la modernità del team.

Durante le riprese si è potuto sentire Hamilton prendere in giro, con tono spensierato, le pose di Leclerc, che indossava un paio di occhiali da aviator e la maglia blu appositamente ideata per il weekend a Monza. Questo momento ha evidenziato la naturale complicità e il buon umore che regnano tra i due compagni.

Hamilton ha esclamato “Big pimpin!” seguito da una risata contagiosa, mentre Leclerc ha ribattuto: “Smettila di ridere, accidenti!”. Questo scambio di battute, all’insegna della malizia, ha confermato l’atmosfera amichevole e la forte intesa all’interno della squadra.

In un altro video, Leclerc ha scherzato sul look di Hamilton, commentando: “Ma dai, sembri uscito da un film! Come quel poliziotto così singolare sullo schermo, è tutto molto divertente!”. Ad rispota, Hamilton ha replicato in modo leggero: “Poliziotto? Non so di cosa tu stia parlando”, sottolineando come lo spirito di svago sia ben accolto da entrambi.

Con un sorriso compiaciuto, Leclerc ha concluso: “Mi piace un sacco, LH!” mentre condivideva quel momento con il sette volte campione, mostrando il lato umano e rilassato dei piloti, nonostante le sfide della massima categoria.

Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari

Hamilton e Leclerc, sempre sorridenti

Nonostante una stagione difficile per Ferrari, Hamilton e Leclerc lavorano fianco a fianco per raggiungere miglioramenti significativi nei risultati della scuderia. Entrambi dimostrano che, anche nei momenti più complicati, unità e determinazione possono fare la differenza in pista.

Nelle ultime settimane i due piloti hanno commentato apertamente le limitazioni del SF-25 e la necessità di apportare cambiamenti sostanziali a Ferrari per ritrovare competitività in vista del 2026. Queste dichiarazioni riflettono l’impegno della Scuderia a evolversi e ad adattarsi alle nuove sfide del mondo della Formula 1.

Il 2026 promette importanti novità nelle normative del motorsport, offrendo a Ferrari la possibilità di colmare il divario con i rivali. Nel frattempo, Hamilton continua a puntare al podio, nonostante si sia unito al team a gennaio, mentre i due piloti attualmente occupano la quinta e la sesta posizione nel campionato, senza aver ancora conquistato una vittoria nel 2025.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!