Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Mercoledì è stato annunciato che Mercedes affronterà la prossima stagione con George Russell e Kimi Antonelli. Sebbene la durata del contratto non sia ancora stata definita, secondo Erik van Haren è ormai certo che sia stato siglato un accordo a lungo termine.

Nelle ultime settimane si è discusso intensamente delle trattative tra Mercedes e Russell, con voci secondo cui il pilota britannico ambirebbe a un contratto pluriennale, mentre inizialmente la squadra sembrava offrire un accordo 1+1.

Contestualmente, si faceva cenno anche a un possibile interesse nei confronti di Max Verstappen, il quattrocampione del mondo, il quale ha confermato durante il weekend ungherese che continuerà a correre per la Red Bull Racing almeno fino al 2026, senza però rivelare ulteriori dettagli sul suo futuro. Si ipotizza che Mercedes scelga il contratto 1+1 per Russell, lasciando aperta la possibilità di includere in futuro anche Verstappen.

Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari

'Russell ottiene il contratto pluriennale desiderato'

Mercedes non ha svelato dettagli sulla durata dei nuovi accordi, ma secondo Van Haren Russell ha siglato un impegno pluriennale che lo legherà al team per diversi anni.

Questa scelta conferma come la squadra abbia soddisfatto le ambizioni del pilota britannico, che ha raggiunto il massimo gradino del podio a Singapore. "Le informazioni di fondo confermano che Russell ha firmato un impegno pluriennale, sebbene la durata precisa non sia stata resa nota", ha spiegato Van Haren.

Mercedes non commenta i contratti, specificando solamente che Russell e Antonelli guideranno per il team nel 2026.

Le informazioni di fondo confermano che Russell ha siglato un contratto di diversi anni, senza rivelare dettagli precisi sulla sua durata. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) 15 ottobre 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!