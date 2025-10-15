Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
Mercoledì è stato annunciato che Mercedes affronterà la prossima stagione con George Russell e Kimi Antonelli. Sebbene la durata del contratto non sia ancora stata definita, secondo Erik van Haren è ormai certo che sia stato siglato un accordo a lungo termine.
Nelle ultime settimane si è discusso intensamente delle trattative tra Mercedes e Russell, con voci secondo cui il pilota britannico ambirebbe a un contratto pluriennale, mentre inizialmente la squadra sembrava offrire un accordo 1+1.
Contestualmente, si faceva cenno anche a un possibile interesse nei confronti di Max Verstappen, il quattrocampione del mondo, il quale ha confermato durante il weekend ungherese che continuerà a correre per la Red Bull Racing almeno fino al 2026, senza però rivelare ulteriori dettagli sul suo futuro. Si ipotizza che Mercedes scelga il contratto 1+1 per Russell, lasciando aperta la possibilità di includere in futuro anche Verstappen.
Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
'Russell ottiene il contratto pluriennale desiderato'
Mercedes non ha svelato dettagli sulla durata dei nuovi accordi, ma secondo Van Haren Russell ha siglato un impegno pluriennale che lo legherà al team per diversi anni.
Questa scelta conferma come la squadra abbia soddisfatto le ambizioni del pilota britannico, che ha raggiunto il massimo gradino del podio a Singapore. "Le informazioni di fondo confermano che Russell ha firmato un impegno pluriennale, sebbene la durata precisa non sia stata resa nota", ha spiegato Van Haren.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher
- 2 ore fa
Notizie di oggi Kimi Antonelli: paragoni con Verstappen; annuncio ufficiale Mercedes
- 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!
- Ieri 22:00
Hamilton affronta una dolorosa prova di pazienza con la Ferrari
- Ieri 21:00
Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.
- Ieri 20:00
BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!
- Ieri 16:00
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- Ieri 18:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- Ieri 19:00
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre