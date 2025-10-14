Hamilton adotta misure drastiche dopo le partenze di personaggi di spicco della Ferrari

Lewis Hamilton, sette volte campione di Formula 1, avrebbe presentato una richiesta ai vertici della Ferrari per rivedere i processi interni del team, secondo quanto riportato da diversi media italiani.

Il pilota britannico, attualmente sesto nel campionato piloti, sta attraversando una stagione 2025 particolarmente difficile, in parte a causa delle prestazioni superiori del compagno Charles Leclerc e delle serie difficoltà riscontrate con il modello SF-25.

Né Hamilton né Leclerc sono riusciti finora a partire dalla pole position, mentre squadre come McLaren, Mercedes e Red Bull hanno saputo sfruttare le debolezze della Scuderia in pista. Attualmente, Ferrari si posiziona terza nel campionato costruttori, con un margine di soli otto punti su Red Bull, che si è impegnata a tenere testa a Max Verstappen per gran parte della stagione.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è lo stesso Hamilton ad aver consegnato un rapporto alla direzione proponendo una revisione dei metodi e dei processi adottati dal team. Il quotidiano sottolinea come alcune divergenze operative in pista abbiano creato una discrepanza tra il lavoro quotidiano a Maranello e quello del gruppo dedicato direttamente alla competizione.

Questa situazione potrebbe spiegare perché la Ferrari mostri ottime prestazioni durante le prove, ma poi perda ritmo nel corso del weekend a seguito degli aggiustamenti apportati alla configurazione dell’auto fuori dal centro di Maranello.

Potranno Hamilton e Ferrari tornare in auge nel 2026?

Con un distacco di 48 punti rispetto a Leclerc, il quadro del 2025 non appare particolarmente incoraggiante per Hamilton, il quale intende sfruttare il resto della stagione per riconquistare fiducia e lottare per un posto sul podio al servizio della Scuderia.

Rafforzare il legame con i tifosi diventa fondamentale, soprattutto se l’obiettivo resta quello di cercare un ottavo titolo mondiale. Inoltre, i significativi cambiamenti regolamentari previsti per il 2026 potrebbero offrire alla Ferrari l’opportunità di recuperare terreno sui rivali, a condizione che il team sappia adattarsi alle nuove norme sulle unità di potenza e sul design delle vetture.

Questa nuova fase consentirebbe a Hamilton di guidare una macchina diversa, un aspetto particolarmente attraente dopo le recenti difficoltà nell’era del diffusore. Pur restando un traguardo ambizioso, il veterano di 40 anni è determinato a perfezionare i processi interni con l’obiettivo di aggiungere nuove vittorie al suo già impressionante palmarès.

