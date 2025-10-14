Rivelati segnali molto positivi su Michael Schumacher
Un giornalista della Formula 1 ha diffuso un segnale incoraggiante riguardo le condizioni di Michael Schumacher, quasi dodici anni dopo il grave incidente sciistico che mise in pericolo la vita della leggenda.
Circa dodici anni fa, poco dopo il ritiro dalla massima categoria, Schumacher subì gravi infortuni durante una vacanza sulle Alpi francesi.
Durante una caduta, colpì la testa contro una roccia e fu prontamente ricoverato; i medici accertarono un trauma cranico, costringendolo a rimanere in coma indotto per sei mesi, prima di essere trasferito nella sua casa in Svizzera per proseguire il difficile percorso di recupero, mentre la famiglia mantiene un rigoroso silenzio sul suo stato di salute.
Stato di Michael Schumacher
All'inizio di quest'anno, Schumacher ha firmato un casco in sostegno alla campagna Race Against Dementia, gesto che ha acceso una speranza rinnovata tra i suoi tifosi.
Con il supporto della moglie Corinna, il giornalista Stefan L'Hermitte de L'Equipe lo ha definito un "segnale di vita", evidenziando che questa apparente evoluzione possa rappresentare il primo indice positivo del suo ritorno.
Tuttavia, nonostante il gesto simbolico, non è stato visto camminare e, secondo alcune fonti, non sarebbe in grado di parlare. Pur mostrando lievi interazioni con la famiglia, restano molte incognite sul reale andamento del suo recupero.
