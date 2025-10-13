Hamilton sottolinea il punto PIÙ FORTE della Ferrari

Lewis Hamilton ha messo in luce aspetti significativi nel lavoro di Fred Vasseur, il responsabile del team Ferrari, evidenziandone la focalizzazione sul rendimento dell’auto.

Pur affrontando una stagione complicata, in cui i piloti rossoneri hanno faticato a tenere il passo con Mercedes e McLaren, Hamilton ha apprezzato l’approccio diretto di Vasseur, che privilegia investimenti mirati all’aerodinamica e alle prestazioni. Ha sottolineato come questa scelta tecnica rappresenti un punto di forza determinante, rafforzando ulteriormente il carattere competitivo della squadra.

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l’accordo non sarà a breve termine: “È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una proiezione fino al 2026.” L’ipotesi di vedere il campione britannico in rosso, un tempo confinata ai sogni più audaci, si trasforma oggi in realtà storica, poiché un pilota tanto titolato approda in una Scuderia leggendaria, evocando momenti simili all’arrivo di Michael Schumacher.

L’annuncio ufficiale della Ferrari chiarisce che si tratta di un contratto pluriennale: “La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton entrerà in squadra a partire dal 2025.” Inoltre, l’accordo si configura come estremamente vantaggioso, confermando il pilota britannico tra i corridori meglio retribuiti del campionato e rafforzandone il ruolo da protagonista sulla griglia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!