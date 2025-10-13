L'elegante gesto di Hamilton ha aiutato la stella delle corse

La direttrice generale della F1 Academy, Susie Wolff ha condiviso un ricordo davvero speciale: salire sul podio insieme al sette volte campione Lewis Hamilton.

Wolff ha costruito una carriera notevole partecipando a competizioni come la Formula Renault, la British Formula 3 e la Deutsche Tourenwagen Masters. Queste esperienze le hanno aperto le porte del mondo della F1 fin dal 2012, permettendole di affermarsi in uno sport dominato fin troppo a lungo da uomini.

Dopo essere entrata nel team Williams come pilota di prova e riserva, Wolff ebbe l’opportunità di gareggiare durante la FP1 del Gran Premio Britannico 2014, diventando l’ultima donna a disputare un intero weekend di F1. In un’intervista a The Sunday Times, la pilota ha ricordato con emozione un gesto cavalleresco da parte di Hamilton.

Durante la stagione in cui entrambi gareggiavano nella Formula Renault UK, il sette volte campione le si è offerto per aprire la bottiglia di champagne, dando così inizio a una festosa celebrazione condivisa sul podio. L’episodio si è svolto al circuito di Snetterton, nel Norfolk, dove Hamilton ha conquistato la vittoria e una giovane Wolff, allora ventenne, ha concluso al terzo posto.

L'eredità di Susie Wolff nella F1

Nel 2014, Wolff fece la storia diventando la prima donna in oltre 22 anni a partecipare a un weekend di F1, prendendo parte alle sessioni di prova per Williams al Gran Premio Britannico. Nonostante un problema al motore le abbia impedito di completare la gara dopo un solo giro, in seguito partecipò a una sessione di prove libere al Gran Premio di Germania, concludendo al 15° posto a soli 0,227 secondi dal suo compagno Felipe Massa.

Nel 2015 tornò in pista per altri due weekend, incluso un impegno a Silverstone in cui riuscì a raggiungere un rispettabile 13° posto. Al termine di quell'anno, Wolff annunciò il suo ritiro dalle competizioni, pur mantenendo viva la sua passione per il motorsport. Dopo il ritiro, si è dedicata a promuovere diversità e inclusione nello sport, fondando nel 2016 l’iniziativa "Dare to Be Different", ideata per ispirare e rafforzare la prossima generazione di talenti femminili nell’automobilismo.

