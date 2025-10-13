La Ferrari rilascia una dichiarazione FORTE e si tratta di un'ottima notizia per Hamilton.

John Elkann ha lanciato un messaggio deciso che saprà sicuramente motivare il campione di Formula 1, Lewis Hamilton.

Giovedì scorso la scuderia ha subito una perdita significativa: il valore delle sue azioni è crollato del 16% dopo l'annuncio dei nuovi obiettivi finanziari a lungo termine, con una riduzione in capitalizzazione di ben 15.670 milioni di dollari, il calo più marcato in un solo giorno alla Borsa di New York dal 2015.

La casa italiana aveva previsto ricavi pari a 8 miliardi di sterline entro il 2030, rispetto ai 6 miliardi ipotizzati per il 2025; tuttavia, tali stime sono risultate nettamente inferiori rispetto alle aspettative del mercato, delineate a seguito delle previsioni del 2022.

Nel frattempo, il difficile weekend del Gran Premio di Singapore ha visto Lewis Hamilton e Charles Leclerc finire rispettivamente ottava e sesta, mentre rivali come Red Bull e Mercedes hanno conquistato il podio.

Elkann ispira il team a Maranello

In risposta a queste difficoltà, il presidente della Ferrari, Elkann, ha tenuto un discorso energico presso la sede di Maranello, rivolto sia ai dipendenti che agli appassionati. "Sono impegnato, in qualità di presidente, azionista di maggioranza e soprattutto per una passione che ha segnato tutta la mia vita: la mia passione per la Ferrari", ha dichiarato, riferiscono i media specializzati.

"Il nostro obiettivo è che ogni decisione riaffermi l’unicità della Ferrari. Riponiamo piena fiducia nel talento e nella dedizione dei nostri collaboratori, la garanzia migliore per il futuro, e nei nostri fedeli tifosi, che ripongono in noi i loro sogni. Abbiamo inoltre la ferma intenzione di portare la Ferrari ai trionfi che tutti desideriamo, come già dimostrato nelle gare di resistenza, con il recente terzo successo consecutivo alle 24 Ore di Le Mans che ha consacrato il trofeo per sempre", ha proseguito Elkann.

Il messaggio ha offerto anche uno spiraglio di ottimismo per Hamilton e Leclerc, i quali avevano espresso preoccupazioni sul futuro della scuderia in vista del 2025 in diverse interviste. Elkann ha confermato che Ferrari continuerà a investire e a puntare su persone straordinarie per riconquistare la gloria del marchio. "Sono impegnato anche con i nostri partner e con la comunità Ferrari, convinti che questa scuderia non rappresenti solo un'azienda, ma una forza vitale inarrestabile. Ferrari ha sempre scelto la via che porta un significato profondo, non quella più semplice. Continueremo a investire, innovare e costruire, attirando e formando anno dopo anno talenti eccezionali che dimostrano l’unicità della nostra squadra", ha concluso il dirigente 49enne.

