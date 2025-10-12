Cos'è un pit stop in Formula 1 e come funziona?

La Formula 1 è molto più di una corsa all’eccesso: è uno sport che richiede strategia, precisione e un perfetto lavoro di squadra, dove ogni millesimo di secondo può fare la differenza.

Le soste ai box rappresentano uno dei momenti chiave di una gara. In queste brevi interruzioni il team compie una coreografia studiata nei minimi dettagli: fino a venti meccanici si coordineranno per effettuare operazioni cruciali, come il cambio gomme, riparazioni rapide e regolazioni aerodinamiche. Ogni frazione di secondo conta e, per questo, le scuderie si allenano intensamente per migliorare comunicazione e coordinazione, consapevoli che anche un minimo errore può compromettere l’esito della gara.

Come funzionano le soste ai box?

Prima che il pilota entri nell’area dei box, la strategia viene definita con attenzione, tenendo conto del degrado delle gomme e della posizione in pista. Al momento giusto, il pilota riceve l’iconico messaggio radio "box, box" e si dirige verso la sua casella, posizionata di fronte al garage del team. Le postazioni vengono assegnate in base al posizionamento nel campionato costruttori della stagione precedente, garantendo così un vantaggio al team con il maggior numero di punti. Una volta in casella, il pilota deve parcheggiare in modo preciso seguendo le indicazioni tracciate a terra per non rallentare le operazioni. Durante la sosta, il team cambia le gomme, ripara eventuali danni e persino regola gli spoiler con strumenti specifici per massimizzare le prestazioni. Solo dopo che ogni intervento è stato completato, una spia sul cockpit si illumina di verde e il pilota può tornare in pista, in una manovra cronometrata che solitamente dura circa 2,5 secondi.

Ruoli del team ai box

Nel corso di una sosta, dodici membri si occupano del cambio gomme, suddividendosi in gruppi di tre per ciascuna ruota: uno rimuove il pneumatico usurato, un altro monta lo pneumatico di ricambio e il terzo si incarica di allentare e poi stringere i bulloni utilizzando l’apposito "wheel gun". Poiché la vettura deve essere sollevata sia davanti che dietro, ogni sollevatore viene gestito da due meccanici. Contestualmente, due operatori sono posizionati ai lati, con attrezzature di riserva per intervenire in caso di imprevisti o di soste successive. Altri due membri si occupano di stabilizzare il veicolo centralmente, mentre altri due regolano lo spoiler anteriore. Infine, un operatore verifica che l’area dei box sia completamente libera, per garantire una partenza sicura: eventuali errori in questa fase, come un rilascio non sicuro ("unsafe release"), possono comportare severe penalizzazioni.

Le soste: molto più del semplice cambio gomme

Le soste ai box hanno un valore strategico ben oltre il cambio pneumatici. Esse rappresentano infatti un’occasione per attuare manovre tattiche, come l’"undercut" e l’"overcut". Con l’"undercut", il pilota si ferma anticipatamente per cercare di guadagnare tempo utilizzando gomme nuove, mentre l’"overcut" prevede un ritardo nella sosta per sfruttare una pista più sgombra ed ottenere un vantaggio all’uscita dai box. Queste operazioni, pur essendo comuni, non sono prive di rischi: errori durante la sosta possono infatti costare punti preziosi o addirittura portare a penalizzazioni, come nel caso delle sanzioni "stop-and-go", che impongono al pilota di fermarsi per dieci secondi nella propria casella senza che vengano effettuati lavori sulla vettura.

Regolamenti nell’area box

Le operazioni ai box devono essere eseguite con estrema attenzione: i meccanici devono verificare per almeno 0,15 secondi che le gomme siano montate correttamente e, successivamente, il pilota è tenuto ad attendere altri 0,2 secondi prima di rientrare in pista. Superare i limiti di velocità in area box – che variano generalmente tra 60 e 80 km/h a seconda del circuito – o impedire una corretta partenza (mediante un "unsafe release") può comportare pesanti sanzioni. Anche il comportamento non sicuro nell’uscire dalla casella è oggetto di rigide norme. Tutto il personale deve, inoltre, essere dotato dell’equipaggiamento di protezione previsto, come occhiali e caschi conformi agli standard FIA, e ogni intervento viene effettuato manualmente, escludendo qualsiasi automatizzazione.

Soste obbligatorie in F1

In Formula 1 le soste sono obbligatorie: durante ogni gara i team devono utilizzare almeno due mescole diverse di pneumatici asciutti. Se un pilota termina la gara senza aver effettuato una sosta, verrà squalificato, a meno che la gara non venga interrotta prima del possibile completamento. In queste eccezioni, vengono aggiunti 30 secondi al tempo finale. Questa regola non si applica, invece, quando si utilizzano gomme intermedie o da pioggia. Un episodio notevole è avvenuto al Gran Premio di Turchia 2021, quando Esteban Ocon concluse la gara senza alcuna sosta, un fatto raro dai tempi in cui Mika Salo realizzò una straordinaria prova al Gran Premio di Monaco del 1997 in condizioni di pioggia.

Perché il rifornimento era vietato durante le soste?

Il rifornimento in corsa è stato eliminato dalla Formula 1 a partire dalla stagione 2010, costringendo le vetture ad iniziare la gara con il carburante sufficiente per l’intero evento. In passato, i team rifornivano durante la sosta insieme al cambio gomme, sfruttando un vantaggio strategico ottenuto riducendo il peso iniziale della vettura e ottenendo frazioni di secondo in ogni giro, sebbene questo comportasse una sosta più precoce per riprendere carburante. Tale pratica, tuttavia, presentava notevoli rischi di sicurezza. Nel 1994, al Gran Premio di Germania a Hockenheim, la vettura di Jos Verstappen della Benetton fu sovraccaricata di carburante, dando luogo a una violenta fiammata; fortunatamente, l’incidente non provocò ferite gravi e il fuoco venne domato in pochi secondi.

La sosta più veloce e quella più lenta

Un record impressionante è stato stabilito nel Gran Premio del Qatar 2023: la sosta per Lando Norris effettuata dalla McLaren ha richiesto soltanto 1,80 secondi, superando il precedente record di 1,82 secondi realizzato da Max Verstappen della Red Bull Racing al Gran Premio di San Paolo nel 2019. Al contrario, al Gran Premio di Monaco 2021, la Mercedes subì una sosta disastrosa quando il tecnico incaricato di rimuovere il pneumatico anteriore destro non riuscì ad allentare il bullone, costringendo il team ad abbandonare l’operazione e compromettendo le ambizioni del pilota finlandese per il podio, con una soluzione che, secondo le ricostruzioni, impiegò ben 43 ore in officina. Anche al Gran Premio del Giappone 2023 si registrò un episodio controverso: Sergio Pérez, dopo aver subito danni alla sua Red Bull e ritirato dalla gara, fece ritorno ai box dopo 41 minuti e fu penalizzato di 5 secondi per un incidente precedente, decisione che suscitò vivaci dibattiti per l’interpretazione della normativa.

Il DHL Fastest Pit Stop Award

Dal 2015 viene assegnato il DHL Fastest Pit Stop Award per onorare l’eccellenza del lavoro in squadra e il contributo determinante di quei professionisti che, spesso in ombra, garantiscono il successo in pista. Il premio viene determinato attraverso un sistema di punteggio, in cui il team più veloce in ogni Gran Premio ottiene 25 punti, il secondo 18 e il terzo 15; questi punteggi vengono accumulati durante tutta la stagione e, alla fine, il team con il maggior numero di punti si aggiudica il riconoscimento. La Red Bull ha vinto questo prestigioso premio per sette stagioni consecutive, mantenendo il primato anche nella stagione 2024.

