Hamilton rivela un toccante omaggio dopo la tragedia

Lewis Hamilton ha condiviso sui social un commovente omaggio al suo amato compagno, il bulldog Roscoe, a seguito della triste scomparsa dell’animale.

Il mese scorso il pilota ha annunciato che Roscoe è venuto a mancare dopo una breve battaglia contro la polmonite, complicanza che ha portato a problemi cardiaci. Il cane, giunto a 12 anni di età, era da tempo una presenza costante nel paddock durante i primi anni di Hamilton, per poi ritornare solo al Gran Premio di Gran Bretagna nel 2025.

Dalla perdita del fedele amico, il campione ha ricevuto innumerevoli messaggi di sostegno dalla community della Formula 1 e dai suoi fan. Su Instagram ha pubblicato un omaggio molto speciale, visibile al seguente link: Instagram.

Roscoe Hamilton immortalato in omaggio Lego

Hamilton ha posato tenendo in mano una cornice che ospita un’immagine di Roscoe interamente realizzata con mattoncini Lego. Nella foto il cucciolo, in modo giocoso, lascia intravedere la lingua e strizza l’occhio, regalando un sorriso sincero agli appassionati. Il ritratto sorprende per l’attenzione ai dettagli: al suo interno compaiono una miniatura di Hamilton con la tuta rossa da corsa Ferrari, una monoposto all’interno di un garage e perfino il completo bianco sfoggiato alla Met Gala del 2025. Inoltre, l’omaggio incorpora sottili riferimenti alla carriera del campione, come una figura in Lego che lo rappresenta in tenuta da giocatore dei Denver Broncos, squadra di cui è comproprietario dopo aver vinto sette titoli mondiali.

La creazione comprende inoltre due bottiglie e bicchieri di tequila in riferimento ad Almave, il suo marchio di bevande analcoliche, affiancati da tre bandiere: quella brasiliana, quella del Regno Unito – a testimonianza della sua doppia cittadinanza – e la bandiera italiana in omaggio a Ferrari. Sui social Hamilton ha commentato: "Questo ritratto Lego di Roscoe mi ha toccato profondamente. La cura dei dettagli è incredibile e non riesco a immaginare quante ore siano state spese per realizzarlo. Grazie a Karen e Ilona per averlo creato e per avermelo fatto pervenire." Ha poi aggiunto: "Voglio prendermi un momento per ringraziare tutti voi per l’affetto che mi avete dimostrato da quando Roscoe ci ha lasciato. Il dolore è ancora molto forte e resterà con me per sempre, ma il vostro sostegno mi aiuta immensamente. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine; so bene che molti di voi hanno perso anche un loro amico a quattro zampe e sono certo che, ovunque sia Roscoe, sarà circondato da amore, amicizia e vibrazioni positive, proprio come in vita."

