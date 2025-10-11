Hanno avvertito che gli scarsi risultati con la Ferrari potrebbero porre fine alla brillante carriera di Lewis Hamilton in Formula 1.

L'ex pilota Jenson Button ha dichiarato quanto segue in un commento pubblicato da RacingNews365 sul futuro del sette volte campione del mondo: "Con il grande cambio di regolamento del prossimo anno, vedremo Lewis al suo meglio o un Lewis che potrebbe decidere di ritirarsi.

"Non ha più la stessa squadra consolidata che ha avuto per tutti quegli anni alla Mercedes da campione del mondo. Ci vuole solo tempo. Ha avuto dei momenti brillanti quest'anno.

"Penso soprattutto allo sprint di Shanghai; è stato impressionante. Ma manca la costanza necessaria per sviluppare piena fiducia nella vettura", ha detto l'ex campione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

