Lewis Hamilton dimostra un'empatia senza pari, dimostrando solidarietà al team di catering dopo una disastrosa stagione 2025 per la Ferrari.

Dopo il Gran Premio di Singapore, Hamilton si è commosso e ha riconosciuto il momento difficile che l'intera squadra sta attraversando: "Sento il dolore di tutti, dal personale di catering e marketing ai ragazzi del box e agli ingegneri che danno il massimo ogni fine settimana. Purtroppo, la nostra vettura non è al livello delle squadre che ci precedono", ha spiegato.

Ha aggiunto che, nonostante alcuni progressi in altri team, la Ferrari non è riuscita a eguagliare i miglioramenti apportati dai suoi concorrenti: "Stiamo lottando al limite per avvicinarci il più possibile".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

