close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton smiling with a chef's hat on in full Ferrari gear, while chefs work tirelessly behind him with pans that have flames coming out from them

Esagerato? Lewis Hamilton punta il dito contro gli chef della Ferrari

Esagerato? Lewis Hamilton punta il dito contro gli chef della Ferrari

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton smiling with a chef's hat on in full Ferrari gear, while chefs work tirelessly behind him with pans that have flames coming out from them

Lewis Hamilton dimostra un'empatia senza pari, dimostrando solidarietà al team di catering dopo una disastrosa stagione 2025 per la Ferrari.

Dopo il Gran Premio di Singapore, Hamilton si è commosso e ha riconosciuto il momento difficile che l'intera squadra sta attraversando: "Sento il dolore di tutti, dal personale di catering e marketing ai ragazzi del box e agli ingegneri che danno il massimo ogni fine settimana. Purtroppo, la nostra vettura non è al livello delle squadre che ci precedono", ha spiegato.

Ha aggiunto che, nonostante alcuni progressi in altri team, la Ferrari non è riuscita a eguagliare i miglioramenti apportati dai suoi concorrenti: "Stiamo lottando al limite per avvicinarci il più possibile".

Correlato: Ferrari FA MENO con Lewis Hamilton dopo il suo MIRACOLO a Singapore!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

Notizie Ferrari Oggi: Svelata la guerra interna; Sainz ritenuto responsabile del disastro; Collegato a Sergio
F1 Ferrari oggi

Notizie Ferrari Oggi: Svelata la guerra interna; Sainz ritenuto responsabile del disastro; Collegato a Sergio

  • 33 minuti fa
Notizie Antonelli Oggi: il compagno di squadra della Mercedes rivela le conseguenze; ​​scandalo di squadra
F1 Antonelli oggi

Notizie Antonelli Oggi: il compagno di squadra della Mercedes rivela le conseguenze; ​​scandalo di squadra

  • 40 minuti fa
BOMBA: Ferrari accostata a Sergio Pérez in un nuovo ANNUNCIO
Cadillac

BOMBA: Ferrari accostata a Sergio Pérez in un nuovo ANNUNCIO

  • Ieri 21:00
Notizie Hamilton Oggi: sottovalutato alla Ferrari; punta il dito contro Chefs; si avvicina al ritiro
F1 Hamilton oggi

Notizie Hamilton Oggi: sottovalutato alla Ferrari; punta il dito contro Chefs; si avvicina al ritiro

  • 44 minuti fa
SCANDALO: Mercedes MINIMIZZA George Russell a causa di Kimi Antonelli
Mercedes

SCANDALO: Mercedes MINIMIZZA George Russell a causa di Kimi Antonelli

  • Ieri 20:00
Avvertono che la Ferrari POTREBBE PORRE FINE alla CARRIERA di Lewis Hamilton!
Ferrari

Avvertono che la Ferrari POTREBBE PORRE FINE alla CARRIERA di Lewis Hamilton!

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan

Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan

  • 22 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play