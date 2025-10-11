Lewis Hamilton respinge il tentativo di Fred Vasseur di aumentare la propria autostima dopo che il capo della Ferrari ha minimizzato l'impresa del campione di F1 al Gran Premio di Singapore.

Dopo la gara, il team principal della Ferrari non ha trovato aspetti positivi nel giro più veloce di Hamilton con le gomme morbide, definendolo poco rappresentativo: "No, perché alla fine abbiamo usato un treno di gomme morbide. Per me è stato un giro 'finto', dato che le condizioni non erano paragonabili.

"Quando Hamilton ha dato il massimo, il suo ritmo era evidente e il distacco dalle vetture davanti era commisurato all'usura delle gomme, ma non era altro. È frustrante anche per noi, perché dopo tre giri consecutivi senza riuscire a gestire il nostro ritmo, abbiamo scoperto che la nostra velocità non ci mancava. Sarà difficile per noi iniziare con una nota positiva."

"Abbiamo iniziato a perdere ritmo non al primo giro, ma dal secondo o terzo. Abbiamo dovuto gestire la gara con una strategia di "lift and coast" per preservare le gomme, e anche così è diventato difficile guidare verso la fine, poiché ogni giro richiedeva di regolare il punto di frenata.

"Chiaramente, nei pochi giri in cui abbiamo spinto al fianco di Lewis, il ritmo era accettabile, ma non si può passare il 95% della gara sulla difensiva. Sappiamo tutti che a Singapore, quando si è in mezzo al gruppo, le prestazioni dei freni sono cruciali... Tuttavia, non ci aspettavamo di arrivare a questo punto", ha detto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

