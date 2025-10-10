Lewis Hamilton ha una scadenza per decidere il suo possibile ritiro dalla F1, a causa della crescente crisi prestazionale della Ferrari.

In un'intervista con Escapist Magazine, il sei volte vincitore di un Gran Premio e vicecampione del mondo nel 1992 Riccardo Patrese ha ribadito questa analisi, suggerendo che ad Hamilton mancano solo due anni per tentare di conquistare l'ottavo titolo.

"Lewis può fare quello che vuole, ma credo che punti a concludere la sua carriera con buoni risultati e persino a conquistare quell'ottavo titolo. L'anno prossimo, con l'arrivo di una nuova era di vetture e regolamenti, e forse un anno dopo ancora, potrebbe decidere che è il momento di dire 'addio'.

"Se fossi nei suoi panni, lotterei fino all'ultimo minuto per ottenere i migliori risultati. Spero che, con tutta la sua esperienza, possa offrire preziosi consigli per migliorare l'organizzazione interna del team.

"Lo desidero davvero, perché sono italiano e ho un figlio che corre per la Ferrari, quindi sento un legame speciale con la squadra. Anche se non sono mai stato un pilota Ferrari, sono un piccolo tifoso e spero sinceramente che trovino una soluzione", ha commentato.

Correlato: Lewis Hamilton manda un MESSAGGIO MOLTO FORTE contro la Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!