Lewis Hamilton ha pubblicato una storia su Instagram che molti ritengono sia una presa in giro di Fernando Alonso.

Il pilota della Ferrari ha pubblicato una foto, ma i fan hanno notato che l'ha pubblicata esattamente alle 7:02 del mattino. Un orario insolito, e i numeri ricordano il numero di campionati vinti da entrambi.

Mentre Lewis si gode il fatto di essere un sette volte campione del mondo, Fernando è riuscito a malapena a staccare il secondo. Sebbene la loro rivalità vada avanti da molti anni, è stata recentemente riaccesa con allusioni sui social media.

Alonso si è lamentato del fatto che Hamilton guidasse senza freni nell'ultimo giro del Gran Premio di Singapore, e questo ha scatenato diversi scambi tra i due campioni.

Correlato: Chiedono la partenza di Lewis Hamilton!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno. Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!