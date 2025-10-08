F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 8° ottobre 2025 in Formula 1.
La Formula 1 ha pubblicato un video in cui la Mercedes prende in giro la Ferrari dopo il sorpasso clamoroso di Andrea Kimi Antonelli su Charles Leclerc al Gran Premio di Singapore 2025. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha costretto Charles Leclerc a un'usura precoce delle gomme, costringendo il pilota Ferrari a partire in una situazione svantaggiosa sin dall'inizio della gara di Singapore. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha dato pari priorità e importanza agli annunci di rinnovo di George Russell e Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio
- 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
- 3 ore fa
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
- Ieri 21:00
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
- Ieri 20:00
NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
- Ieri 15:44
Molto letto
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- 22 settembre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
- 20 settembre