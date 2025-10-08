close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Leclerc accusa Antonelli della cattiva strategia della Ferrari

Leclerc accusa Antonelli della cattiva strategia della Ferrari

Alessandro Lombardo
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Andrea Kimi Antonelli ha costretto Charles Leclerc a un'usura precoce delle gomme, costringendo il pilota Ferrari a partire in una situazione svantaggiosa sin dall'inizio della gara di Singapore.

La strategia aggressiva del pilota Mercedes ha infatti indotto Ferrari ad utilizzare la massima potenza troppo presto, compromettendo una corretta gestione della corsa e lasciando Leclerc in una posizione critica fin dall'inizio del Gran Premio, dove ogni dettaglio è stato decisivo per il risultato finale.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, nonostante gli sforzi, Leclerc e la sua scuderia si sono trovati ben indietro, mentre George Russell ha costruito una vittoria dominante. Max Verstappen e Lando Norris hanno completato il podio, confermando la superiorità dei primi tre piloti in griglia.

Al termine della gara, Leclerc ha sottolineato la precaria condizione della Ferrari, ammettendo che, seppur si siano recuperati alcuni spunti positivi, c'è ancora molta strada da fare per raggiungere il ritmo necessario.

Il pilota ha commentato: "Ho ritrovato qualche elemento positivo, ma siamo ben lontani dall’obiettivo. Abbiamo dovuto intervenire in fretta per non perdere la posizione, specialmente contro Kimi." Ha poi aggiunto: "Dovevamo semplicemente mantenere la posizione, ma Kimi ha mostrato un ritmo superiore, indipendentemente dalla strategia; in questo momento non siamo in grado di competere a quello stesso livello."

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Come è andato a finire il Gran Premio di Singapore 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio

  • 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato

  • 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari

  • 3 ore fa
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
Corsa per il titolo

Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri

  • Ieri 21:00
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
Ferrari

La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton

  • Ieri 20:00
NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
Ferrari

NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI

  • Ieri 15:44
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play