Leclerc accusa Antonelli della cattiva strategia della Ferrari

Andrea Kimi Antonelli ha costretto Charles Leclerc a un'usura precoce delle gomme, costringendo il pilota Ferrari a partire in una situazione svantaggiosa sin dall'inizio della gara di Singapore.

La strategia aggressiva del pilota Mercedes ha infatti indotto Ferrari ad utilizzare la massima potenza troppo presto, compromettendo una corretta gestione della corsa e lasciando Leclerc in una posizione critica fin dall'inizio del Gran Premio, dove ogni dettaglio è stato decisivo per il risultato finale.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, nonostante gli sforzi, Leclerc e la sua scuderia si sono trovati ben indietro, mentre George Russell ha costruito una vittoria dominante. Max Verstappen e Lando Norris hanno completato il podio, confermando la superiorità dei primi tre piloti in griglia.

Al termine della gara, Leclerc ha sottolineato la precaria condizione della Ferrari, ammettendo che, seppur si siano recuperati alcuni spunti positivi, c'è ancora molta strada da fare per raggiungere il ritmo necessario.

Il pilota ha commentato: "Ho ritrovato qualche elemento positivo, ma siamo ben lontani dall’obiettivo. Abbiamo dovuto intervenire in fretta per non perdere la posizione, specialmente contro Kimi." Ha poi aggiunto: "Dovevamo semplicemente mantenere la posizione, ma Kimi ha mostrato un ritmo superiore, indipendentemente dalla strategia; in questo momento non siamo in grado di competere a quello stesso livello."

Come è andato a finire il Gran Premio di Singapore 2025?

