Avviso di pensionamento? Hamilton mette in guardia sui piani futuri

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha recentemente aperto il suo cuore rivelando dettagli della sua vita privata per spiegare i sacrifici che molti atleti compiono per le persone a cui tengono.

Nel corso della sua straordinaria carriera, il sette volte campione del mondo ha intrattenuto diverse relazioni, tra cui quella molto nota con Nicole Scherzinger. Nonostante questi legami, Hamilton non ha mai contratto matrimonio né ha costituito una famiglia, scegliendo di dedicarsi completamente al mondo delle corse.

Recentemente, il quotidiano francese L'Equipe gli ha chiesto se l'impegno necessario per competere in F1 rendesse difficile avviare una vita familiare, considerato che sia lui che il celebre Fernando Alonso, entrambi ormai quarantenni e post divorzio, non hanno ancora vissuto l'esperienza della paternità. Hamilton ha spiegato che, pur non avendo la famiglia tra le sue priorità attuali, ha spesso immaginato quanto sarebbe speciale far vivere a uno dei suoi figli il brivido e l'emozione del mondo della Formula 1. La dedizione alle corse, infatti, è talmente totale da non lasciare spazio a distrazioni.

Il pilota britannico ha lasciato ben chiaro che la Formula 1 è, senza ombra di dubbio, il grande amore della sua vita, e nessun’altra passione potrà mai occupare il posto riservato alla sua carriera. La sua passione per le piste è così forte da spingerlo a concentrarsi interamente sulle competizioni, ritenendo che dividere l’attenzione tra carriera e vita privata comprometterebbe la sua capacità di dare il massimo in ogni gara.

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Hamilton: I grandi atleti possono essere padri

Quando gli è stato chiesto se i piloti di F1 potessero coniugare la carriera con la paternità, Hamilton ha risposto senza esitazione: "Certo, perché ci sono piloti che già lo sono. Ammmiro atleti come Roger Federer, Novak Djokovic e Tom Brady, che, pur avendo una famiglia, continuano a dare prova di grande eccellenza." Per lui, invece, l’idea di formare una famiglia non si è mai concretizzata, in quanto la dedizione totale richiesta dalla Formula 1 impone scelte nette.

Il campione ha sottolineato di non trovarsi, in questo momento, nella posizione di dover scegliere tra la sua carriera e la vita privata. "Devo essere testardo, allenarmi intensamente e restare concentrato, ed è inevitabile che questo comporti rinunce", ha dichiarato. Pur immaginando, in fondo, l'emozione di vedere uno dei suoi figli ammirare un Ferrari e lasciarsi coinvolgere dalla magia di questo sport, Hamilton ha deciso che, per ora, la sua priorità resta indiscussa: la Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!