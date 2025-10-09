close global

﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc appear with an Azerbaijan flag background

F1 Ferrari Oggi: Piastri vuole lasciare la McLaren; rotto il silenzio sul suo ingaggio

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Charles Leclerc appear with an Azerbaijan flag background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 8° ottobre 2025 in Formula 1.

Ferrari F1: BOMBA - Oscar Piastri vorrebbe scambiare la McLaren con la Scuderia. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: ULTIMA ORA - L'entourage di Oscar Piastri rompe il silenzio sulla firma. LEGGI DI PIÙ

F1 Ferrari oggi

  • 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri; Ferrari critica il falso risultato
Ferrari

  • 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Alla pari con Russell; Leclerc accusai della cattiva strategia della Ferrari
Mercedes

  • 3 ore fa
Hamilton infiamma la McLaren con duri consigli a Piastri
Corsa per il titolo

  • Ieri 21:00
La Ferrari critica il falso risultato di Hamilton
Ferrari

  • Ieri 20:00
NOTIZIA BOMBA: Oscar Piastri vorrebbe SCAMBIARE la McLaren con la FERRARI
Ferrari

  • Ieri 15:44
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

