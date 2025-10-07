Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
George Russell ha reso omaggio in modo emozionante al suo ex compagno di squadra, Lewis Hamilton, dopo la sua vittoria al Gran Premio di Singapore lo scorso weekend.
Il pilota britannico ha conquistato la vittoria più convinta della sua carriera, partendo dalla pole position sabato e superando la sfida di Max Verstappen per mantenere il comando dalla partenza al traguardo. Con questo trionfo, che segna anche il suo quinto successo in Formula 1, Russell si conferma come il leader della scuderia dopo l'uscita di Hamilton l'anno scorso. Tuttavia, il pilota non ha mancato di riconoscere gli straordinari anni di Hamilton in Mercedes, ricordandoli con affetto durante i festeggiamenti a Singapore.
Dopo la gara, il britannico ha condiviso quattro immagini sui suoi social. In uno dei post ha scritto: "Nel 2018 ero qui con la Mercedes a vedere Lewis conquistare una pole e una vittoria straordinarie. Sette anni dopo, vincere a Singapore e poter condividere questo momento con il mio team è davvero speciale."
Un tributo emozionante ad Hamilton
In una delle foto, Russell è ritratto seduto sulla pista accanto al suo trofeo da campione, richiamando l’immagine mostrata da Hamilton al trionfare a Singapore nel 2018. Altre immagini catturano l'entusiastica celebrazione della scuderia Mercedes, visibilmente provata dopo l'impegno e permeata dalla passione di una giornata di successi.
L'ultima immagine ritrae il pilota britannico abbracciato alla sua compagna, Carmen Mundt, che nello scatto sfoggia una pregiata bottiglia di champagne, simbolo della vittoria celebrata.
Nonostante un 2025 ricco di risultati — due vittorie e otto podi —, il giovane 27enne attende ancora la formalizzazione del suo contratto con la Mercedes per la stagione successiva. Secondo il team principal, Toto Wolff, la scuderia completerà il roster del 2026 con Russell e il suo attuale compagno, Kimi Antonelli.
Il ritardo nella rinegoziazione del contratto sembra essere legato ai dettagli e alla durata dell'estensione. Dopo una stagione da protagonista, ci si aspetta che il pilota britannico possa ottenere un accordo che rifletta il suo valore e il contributo determinante al team.
