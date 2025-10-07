close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
A blended image of Hamilton looking grateful in Ferrari kit and Russell looking surprised in a Mercedes hoodie

Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

Alessandro Lombardo
A blended image of Hamilton looking grateful in Ferrari kit and Russell looking surprised in a Mercedes hoodie

George Russell ha reso omaggio in modo emozionante al suo ex compagno di squadra, Lewis Hamilton, dopo la sua vittoria al Gran Premio di Singapore lo scorso weekend.

Il pilota britannico ha conquistato la vittoria più convinta della sua carriera, partendo dalla pole position sabato e superando la sfida di Max Verstappen per mantenere il comando dalla partenza al traguardo. Con questo trionfo, che segna anche il suo quinto successo in Formula 1, Russell si conferma come il leader della scuderia dopo l'uscita di Hamilton l'anno scorso. Tuttavia, il pilota non ha mancato di riconoscere gli straordinari anni di Hamilton in Mercedes, ricordandoli con affetto durante i festeggiamenti a Singapore.

Dopo la gara, il britannico ha condiviso quattro immagini sui suoi social. In uno dei post ha scritto: "Nel 2018 ero qui con la Mercedes a vedere Lewis conquistare una pole e una vittoria straordinarie. Sette anni dopo, vincere a Singapore e poter condividere questo momento con il mio team è davvero speciale."

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Un tributo emozionante ad Hamilton

In una delle foto, Russell è ritratto seduto sulla pista accanto al suo trofeo da campione, richiamando l’immagine mostrata da Hamilton al trionfare a Singapore nel 2018. Altre immagini catturano l'entusiastica celebrazione della scuderia Mercedes, visibilmente provata dopo l'impegno e permeata dalla passione di una giornata di successi.

L'ultima immagine ritrae il pilota britannico abbracciato alla sua compagna, Carmen Mundt, che nello scatto sfoggia una pregiata bottiglia di champagne, simbolo della vittoria celebrata.

Nonostante un 2025 ricco di risultati — due vittorie e otto podi —, il giovane 27enne attende ancora la formalizzazione del suo contratto con la Mercedes per la stagione successiva. Secondo il team principal, Toto Wolff, la scuderia completerà il roster del 2026 con Russell e il suo attuale compagno, Kimi Antonelli.

Il ritardo nella rinegoziazione del contratto sembra essere legato ai dettagli e alla durata dell'estensione. Dopo una stagione da protagonista, ci si aspetta che il pilota britannico possa ottenere un accordo che rifletta il suo valore e il contributo determinante al team.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes emette una DECISIONE sul FUTURO; Importante cambiamento
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes emette una DECISIONE sul FUTURO; Importante cambiamento

  • 1 ora fa
F1 Oggi: Mercedes annuncia un importante cambiamento; Hamilton riceve una punizione
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes annuncia un importante cambiamento; Hamilton riceve una punizione

  • 2 ore fa
Hamilton F1 Oggi: duro messaggio contro la Ferrari; umilia Fernando Alonso
F1 Hamilton oggi

Hamilton F1 Oggi: duro messaggio contro la Ferrari; umilia Fernando Alonso

  • 3 ore fa
Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore
Formula 1

Russell fa un gesto toccante ad Hamilton dopo aver vinto il GP di Singapore

  • Ieri 21:00
BOMBA: Lewis Hamilton riceve una PUNIZIONE dopo il GP di Singapore
Ferrari

BOMBA: Lewis Hamilton riceve una PUNIZIONE dopo il GP di Singapore

  • Ieri 17:00
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
Ferrari

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • Ieri 20:00
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • Ieri 19:00
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play