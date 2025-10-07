La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

El Gran Premio di Singapore è stato segnato da problemi ai freni di Lewis Hamilton, una situazione che alcuni hanno ritenuto potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei piloti.

Fred Vasseur, responsabile della Ferrari, ha assicurato che la scuderia si è impegnata a garantire condizioni di gara sicure nonostante le difficoltà tecniche incontrate.

Fin dai primi istanti, sono emerse criticità quando i freni di Hamilton hanno cominciato a surriscaldarsi, costringendolo ad adattare la sua guida adottando la tecnica del "lift and coast". Questa modalità prevede di sollevare il piede dall'acceleratore prima di affrontare una curva per evitare un eccessivo stress sui freni, mentre la complessità del tracciato rendeva ancora più arduo mantenere il controllo costante.

Problemi ai freni

Hamilton si è presto trovato nella necessità di rallentare bruscamente in momenti cruciali per preservare l’efficacia del sistema frenante – una scelta difficile per qualsiasi pilota, ma indispensabile per completare la gara in sicurezza.

Nonostante i suoi sforzi per mantenere il ritmo, i commissariati hanno rilevato diverse uscite di pista, con la conseguente penalizzazione di cinque secondi che lo ha relegato all’ottava posizione, subito dopo Fernando Alonso. «Abbiamo modulato la velocità e Lewis non ha ecceduto i limiti; per quanto riguarda la sicurezza, ci siamo sempre attinuti alle regole», ha commentato il dirigente Ferrari al termine della gara.

Il circuito di Singapore, rinomato per le elevate sollecitazioni imposte al sistema frenante, evidenzia quanto sia cruciale bilanciare velocità e sicurezza nel mondo della Formula 1.

