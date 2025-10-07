Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Il disastro è ormai il marchio distintivo della scuderia Ferrari. Da mesi le prestazioni non raggiungono i livelli attesi e le tensioni all’interno di Maranello si accumulano giorno dopo giorno.

Per di più, il acceso confronto a Singapore ha spinto Charles Leclerc a considerare nuove opportunità per il 2027, evidenziando un clima di incertezza che investe l’intera squadra. In un ambiente in cui anche le prospettive per Fred Vasseur sembrano sfumare, la passione e la tradizione che hanno reso Ferrari un nome leggendario rischiano di essere offuscate dalle difficoltà attuali.

Nonostante il pilota francese abbia ottenuto quest’anno un’estensione contrattuale per altre tre stagioni, la scuderia si trova a oscillare tra momenti di eccellenza e periodi di mediocrità. Nelle ultime cinque gare sono stati accumulati appena 50 punti, gettando un’ombra sul possibile piazzamento in campionato.

I tifosi e gli addetti ai lavori osservano con preoccupazione una situazione che sembra allontanarsi dalla consueta tradizione di successo, mentre ogni gara porta con sé nuove incertezze per il futuro della squadra.

Leclerc se ne va?

La critica in Italia nei confronti di Leclerc non è stata espressa a parole miti. Una volta considerato il prodigio della casa rossa, il pilota monegasco sembra oggi limitarsi a svolgere i propri compiti, mostrando un inusuale scetticismo.

Le tensioni hanno raggiunto il culmine a Singapore, quando, secondo il Corriere dello Sport, dopo le qualifiche è scoppiato un acceso diverbio tra Fred Vasseur e Matteo Togninalli, un ingegnere senior responsabile del reparto pista.

Inoltre, vari tecnici hanno manifestato il loro malcontento verso l’atteggiamento sempre più critico di Leclerc, mettendo così in discussione la storica fedeltà del pilota a Ferrari. Secondo alcune fonti autorevoli, il pilota e il suo entourage starebbero valutando opzioni alternative, con una decisione definitiva attesa per il 2026 e una possibile partenza dal 2027.

