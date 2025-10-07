Notizie TERRIBILI per la Ferrari e il suo motore nel 2026!
Notizie TERRIBILI per la Ferrari e il suo motore nel 2026!
Ferrari si trova in un momento di forte incertezza alla vigilia della stagione 2026 di Formula 1.
Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il clima interno a Maranello non è dei migliori: «Le possibili varianti di mercato costituiscono oggi una rete fitta, al centro della quale si trovano Mercedes — che pare avere un grande vantaggio nel progetto del nuovo motore — e il suo cliente McLaren».
Ciò che preoccupa è che, in mezzo a tanta confusione tecnica, proprio a Maranello questo gruppo, con queste idee e in un’atmosfera cupa e tesa, stia progettando la macchina che deciderà i destini ferraristi dei prossimi cinque anni.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
