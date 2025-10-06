Kimi Antonelli Oggi: Si scusa per la partenza lenta del GP di Singapore; Il forte LAMENTO

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 5° ottobre 2025 in Formula 1.

El Gran Premio di Singapore ha offerto ancora una volta conferme sul dominio di George Russell: il pilota della Mercedes si è imposto in maniera schiacciante in una gara caratterizzata da un andamento costante, con Max Verstappen e Lando Norris a completare il podio. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha avuto un inizio incerto al Gran Premio di Singapore, occasione sfruttata da Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha concluso in una quinta posizione poco convincente al Gran Premio di Singapore, e nonostante il risultato ha ammesso di avere dei rimpianti per certi aspetti della gara. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: URGENTE - Decisione FIA con sanzione per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

