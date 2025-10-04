La Ferrari RISPONDE alla delusione di Charles Leclerc a Singapore
La Ferrari ha risposto alla delusione di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore.
Fred Vasseur, parlando con i media a Marina Bay, ha commentato le dichiarazioni del pilota monegasco dopo le qualifiche: "Charles è deluso? Questo vale per la McLaren e anche per la Red Bull. La Mercedes ha fatto un enorme passo avanti oggi rispetto a tutti gli altri.
"Ci manca qualcosa perché abbiamo fatto lo stesso tempo sul giro in Q1 e Q3 e non abbiamo beneficiato dell'evoluzione della pista, e non è certamente il risultato che speravamo. Dobbiamo capirlo perché ci è sicuramente mancato qualcosa tra Q1 e Q3.
"Preferirei partire primo e secondo piuttosto che sesto e settimo. È molto difficile sorpassare a Singapore, ma vedremo. Nessuno ha mai fatto lunghe staffette, quindi non sappiamo a che punto siamo in termini di ritmo nelle lunghe staffette. Concentriamoci su noi stessi e cerchiamo di sfruttare al meglio questa situazione", ha commentato.
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
