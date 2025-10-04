Lewis Hamilton ha confessato un altro errore che lo ha penalizzato in modo significativo durante le qualifiche del Gran Premio di Singapore.

Parlando con SkySports dopo le qualifiche a Marina Bay, il sette volte campione del mondo ha rivelato i problemi che lo hanno tenuto fuori dalla lotta per la pole position: "Se guardate la Mercedes, sono partiti per primi e non hanno perso la temperatura delle gomme. Abbiamo aspettato e spento la macchina alla fine della pit lane, perdendo solo 5 o 6 gradi, ed è molto difficile recuperare quella temperatura nel giro di uscita.

"Come previsto, siamo finiti ad aspettare ai box, a perdere la temperatura delle gomme, a usarle nel giro di uscita e poi a rientrare. Tutte queste cose contribuiscono a non ottimizzare la sessione", ha accusato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

