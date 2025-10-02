Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
Charles Leclerc ha lasciato intendere di aver perso la speranza di ottenere più vittorie con la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1, a causa delle voci di un suo possibile ritiro.
Il pilota monegasco ha parlato ai microfoni presenti a Singapore e ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero preoccupare più di qualche tifoso: "Una vittoria nel 2025? Penso sia molto improbabile.
"Purtroppo, la McLaren è molto forte anche quando fa caldo, quindi con temperature elevate potremmo essere più forti della Mercedes, ma certamente non paragonabili alla McLaren; non credo che siamo migliori di loro.
"E poi... mai dire mai, magari un'altra opportunità potrebbe essere Las Vegas, un circuito davvero atipico. Credo che tutta la squadra sia delusa. Se sei la Ferrari, il tuo obiettivo è sempre tornare al vertice e non lottare per il secondo, terzo o quarto posto nel Campionato Costruttori. Non è quello che vogliamo.
"Quindi non siamo contenti, e nemmeno io. Dobbiamo fare meglio, è una cosa che tutta la squadra ha ben chiaro. Non dobbiamo aspettarci miracoli, ma voglio dire che quello che abbiamo visto a Baku non rifletteva il nostro potenziale", ha osservato.
Correlato: URGENTE: Charles Leclerc SOTTO INDAGINE alla Ferrari
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: inchiesta Leclerc; Charles perde la speranza
- 2 ore fa
F1 Hamilton Oggi: confermata l'assenza; influenzata da Verstappen; decisione dopo la lite con Leclerc
- 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
- Ieri 22:00
Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
- Ieri 21:00
Lewis Hamilton rivela la DECISIONE dopo la LOTTERIA con Charles Leclerc
- Ieri 20:00
Kimi Antonelli svela gli incontri chiave per il suo futuro
- Ieri 19:30
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre