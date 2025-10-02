Charles Leclerc ha lasciato intendere di aver perso la speranza di ottenere più vittorie con la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1, a causa delle voci di un suo possibile ritiro.

Il pilota monegasco ha parlato ai microfoni presenti a Singapore e ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero preoccupare più di qualche tifoso: "Una vittoria nel 2025? Penso sia molto improbabile.

"Purtroppo, la McLaren è molto forte anche quando fa caldo, quindi con temperature elevate potremmo essere più forti della Mercedes, ma certamente non paragonabili alla McLaren; non credo che siamo migliori di loro.

"E poi... mai dire mai, magari un'altra opportunità potrebbe essere Las Vegas, un circuito davvero atipico. Credo che tutta la squadra sia delusa. Se sei la Ferrari, il tuo obiettivo è sempre tornare al vertice e non lottare per il secondo, terzo o quarto posto nel Campionato Costruttori. Non è quello che vogliamo.

"Quindi non siamo contenti, e nemmeno io. Dobbiamo fare meglio, è una cosa che tutta la squadra ha ben chiaro. Non dobbiamo aspettarci miracoli, ma voglio dire che quello che abbiamo visto a Baku non rifletteva il nostro potenziale", ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

