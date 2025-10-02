Lewis Hamilton ha rivelato la decisione presa dopo la lite con Charles Leclerc durante l'ultimo Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il sette volte campione del mondo ha parlato ai media a Singapore di quanto accaduto con il suo compagno di squadra nell'ultima gara.

"Ho parlato con Charles. È andato tutto bene, è stato fantastico. Miglioreremo la comunicazione per assicurarci che non accada di nuovo, e che non accada più", ha dichiarato il britannico in conferenza stampa.

Correlato: URGENTE: Charles Leclerc SOTTO INDAGINE alla Ferrari

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!