Questo causerà il caos! La devastante frase di Hamilton sulla realtà della Ferrari

Lewis Hamilton ha ammesso che è passato così tanto tempo dal suo ultimo grande successo con la Ferrari che ormai non riesce nemmeno a ricordare quando accadde.

Il pilota britannico si è unito alla Scuderia lo scorso anno, debuttando con il leggendario rosso nel 2025 e nutrendo enormi aspettative dopo la presentazione della migliore monoposto nella seconda metà dell'anno precedente.

Tuttavia, nella stagione attuale le cose non sono migliorate: dopo 17 gare Hamilton non è ancora riuscito a salire sul podio con il nuovo team, e questo potrebbe significare una stagione priva di piazzamenti fra i primi tre.

Di fatto, il sette volte campione del mondo rischia quello che potrebbe diventare l'anno più difficile della sua carriera, superando persino periodi complessi verificatisi nel 2009, 2013 e 2024.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Hamilton punta a rompere la striscia negativa della Ferrari

Intervistato da L'Equipe sulla necessità di conquistare un titolo con la Ferrari per raggiungere gli obiettivi prefissati dopo l'addio alla Mercedes, Hamilton ha dichiarato: "Sì, decisamente. È da tanto tempo che non accade, che non so nemmeno quanto abbiano aspettato." Per lui, un successo con la Scuderia non rappresenterebbe solo un traguardo personale, ma anche un risultato di immenso valore per una squadra che porta avanti una tradizione storica così importante.

Vale la pena ricordare che l'ultimo titolo costruttori della Ferrari fu conquistato nel 2008, l'anno in cui Hamilton vinse per la prima volta il campionato piloti in una battaglia epica contro Felipe Massa. Inoltre, il recente trionfo di Kimi Räikkönen aveva segnato quasi due decenni di attesa per il team più decorato nella storia dello sport.

Se in passato vi furono lunghi periodi senza un campione piloti – come dopo Jody Scheckter nel 1979, con un vuoto negli anni '80 e '90 fino al ritorno di Michael Schumacher nel 2000 – mai si erano susseguiti così tanti anni senza il tanto agognato titolo costruttori.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato