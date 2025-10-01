Questo causerà il caos! La devastante frase di Hamilton sulla realtà della Ferrari
Questo causerà il caos! La devastante frase di Hamilton sulla realtà della Ferrari
Lewis Hamilton ha ammesso che è passato così tanto tempo dal suo ultimo grande successo con la Ferrari che ormai non riesce nemmeno a ricordare quando accadde.
Il pilota britannico si è unito alla Scuderia lo scorso anno, debuttando con il leggendario rosso nel 2025 e nutrendo enormi aspettative dopo la presentazione della migliore monoposto nella seconda metà dell'anno precedente.
Tuttavia, nella stagione attuale le cose non sono migliorate: dopo 17 gare Hamilton non è ancora riuscito a salire sul podio con il nuovo team, e questo potrebbe significare una stagione priva di piazzamenti fra i primi tre.
Di fatto, il sette volte campione del mondo rischia quello che potrebbe diventare l'anno più difficile della sua carriera, superando persino periodi complessi verificatisi nel 2009, 2013 e 2024.
Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli
Hamilton punta a rompere la striscia negativa della Ferrari
Intervistato da L'Equipe sulla necessità di conquistare un titolo con la Ferrari per raggiungere gli obiettivi prefissati dopo l'addio alla Mercedes, Hamilton ha dichiarato: "Sì, decisamente. È da tanto tempo che non accade, che non so nemmeno quanto abbiano aspettato." Per lui, un successo con la Scuderia non rappresenterebbe solo un traguardo personale, ma anche un risultato di immenso valore per una squadra che porta avanti una tradizione storica così importante.
Vale la pena ricordare che l'ultimo titolo costruttori della Ferrari fu conquistato nel 2008, l'anno in cui Hamilton vinse per la prima volta il campionato piloti in una battaglia epica contro Felipe Massa. Inoltre, il recente trionfo di Kimi Räikkönen aveva segnato quasi due decenni di attesa per il team più decorato nella storia dello sport.
Se in passato vi furono lunghi periodi senza un campione piloti – come dopo Jody Scheckter nel 1979, con un vuoto negli anni '80 e '90 fino al ritorno di Michael Schumacher nel 2000 – mai si erano susseguiti così tanti anni senza il tanto agognato titolo costruttori.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Mercedes rivela notizie preoccupanti; Charles Leclerc rompe il silenzio
- 30 minuti fa
F1 Hamilton Oggi: Confermata l'uscita dalla Ferrari; Mercedes fa affidamento su di lui per salvarlo
- 1 ora fa
Questo causerà il caos! La devastante frase di Hamilton sulla realtà della Ferrari
- 2 ore fa
Hamilton elogia una persona chiave della sua vita in tutto il mondo
- 3 ore fa
L'esercito cinese ruba il CERVELLO a Leclerc!
- Oggi 19:00
Mercedes rivela notizie preoccupanti per Kimi Antonelli a Singapore
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- Ieri 17:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- Ieri 22:00
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre