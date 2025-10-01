Hamilton elogia una persona chiave della sua vita in tutto il mondo

Lewis Hamilton ha dovuto dire addio al suo amato cane Roscoe, fedele compagno di 12 anni, questo domenica scorso. Purtroppo, l’animale ha contratto una polmonite che lo ha portato in stato di coma, e poco dopo è venuto a mancare.

Per anni, però, Roscoe è stato affidato alle cure di Kirstin, la donna che lo ha addestrato e curato con passione, soprattutto quando il pilota era lontano per le gare. Oggi Hamilton non esita a far conoscere al mondo il prezioso contributo di questa figura, simbolo di affetto e dedizione.

Kirstin ha rappresentato un punto di riferimento non solo per Roscoe, ma anche per Coco, il primo cane di Hamilton che perse la vita nel 2020 per un infarto. Durante gli spostamenti del campione in pista, lei si è occupata con costanza di entrambi gli animali, creando un ambiente familiare in cui i cani potevano veramente sentirsi amati e protetti.

Dopo la perdita di Roscoe, Hamilton ha deciso di omaggiare pubblicamente questa straordinaria donna, riconoscendo il suo impegno quotidiano e l’amore incondizionato che ha donato ai suoi amici a quattro zampe nei momenti più difficili.

Hamilton vuole evidenziare Kirstin su Instagram

In un commovente messaggio sui social, Hamilton ha invitato i suoi follower a celebrare il valore di Kirstin. “Vi invito a dedicare un momento per riconoscere la mia incredibile amica Kirstin”, ha dichiarato il sette volte campione mondiale.

“Lei ha addestrato Roscoe e Coco, trattandoli come veri membri della famiglia e vigilando con cura sulla loro salute. Nonostante le responsabilità familiari e gli altri cani a cui si prende cura, è stata sempre presente, anche nei momenti più duri, come quando abbiamo dovuto salutare Roscoe. Non c’è nessuno come te, Kirstin. Grazie di cuore.”