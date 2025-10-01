Briatore esprime un FORTE giudizio su Hamilton in vista del 2026

Lewis Hamilton ha avuto un esordio complicato con la Ferrari. L’ex britannico, che sperava di contendersi il suo ottavo titolo mondiale in questa stagione, ha visto i risultati all’altezza delle sue grandi aspettative, ma la pressione si fa sentire con i suoi 40 anni.

Nonostante le difficoltà, il dirigente Flavio Briatore è convinto che la carriera di Hamilton non si arresterà bruscamente, e il pilota è determinato a continuare ad arricchire la sua già imponente collezione di titoli. Un ottavo campionato rappresenterebbe non solo la ciliegina sulla torta, ma anche il passo decisivo per superare il record condiviso con Michael Schumacher.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Hamilton ha bisogno di una monoposto competitiva, una qualità che, purtroppo, mancava nei suoi ultimi anni in Mercedes e che lo ha portato a scegliere Ferrari. In casa italiana, tuttavia, la situazione non è semplice: sia nel campionato piloti che in quello costruttori la Scuderia lotta ancora per inserirsi tra le migliori.

Con il compimento dei 41 anni previsto all’inizio del prossimo anno, il campione potrebbe trovarsi di fronte a quella che potrebbe essere la sua ultima opportunità per competere realmente per un ulteriore titolo mondiale.

Briatore prevede successi per Hamilton nel 2026

Mentre alcuni temono che la carriera di Hamilton possa giungere a una rapida conclusione, Briatore offre un punto di vista più ottimista. Il dirigente di Alpine ha affermato in un'intervista radiofonica.

"Prima o poi risolverà i problemi. Hamilton è un pilota eccezionale, ma la Formula 1 di oggi è estremamente complessa, con sette vetture che si separano per appena due decimi di secondo. Quest'anno McLaren è l'unico team che fa davvero la differenza; l'anno prossimo le cose cambieranno e noi lotteremo per un posto sul podio. Vedrai che Hamilton tornerà a concorrere per la vittoria con le nuove monoposto, perché dà sempre il massimo."

La visione di Briatore su Hamilton non manca di generare dibattito. Molti rimangono scettici sul fatto che l'ex campione possa riconquistare il suo antico splendore, e, anche se il pilota ritrovasse parte della sua forma migliore, resta da vedere se la Ferrari riuscirà a fornirgli una vettura all’altezza delle necessità per ottenere risultati significativi. Al momento, la McLaren impone uno standard elevato, e le aspettative sono forti anche nei confronti del team Mercedes.

